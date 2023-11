Actes antisémites à Paris : tags, interpellations, plaintes… Les chiffres de la préfecture de police

Alors que les actes antisémites ont explosé depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, le 7 octobre dernier, la préfecture de police de Paris a dévoilé les chiffres inquiétants de ces actes dans la capitale.

Une montée des actes antisémites surveillée de près par la préfecture de police et Laurent Nunez. Ce dimanche 5 novembre, le préfet de police de Paris s’est exprimé lors d’un point de situation afin d’évoquer les derniers chiffres enregistrés.

Selon les chiffres obtenus par la préfecture de police de Paris, près de 257 actes antisémites ont été recensés en agglomération parisienne. À ce chiffre s’ajoutent également 124 dépôts de plainte et 90 interpellations. D’après les chiffres avancés par Laurent Nunez, 250 étoiles de David ont été taguées dans la région.

Des profils variés parmi les interpellés

Cette hausse des actes antisémites inquiète fortement le préfet de police de Paris. « C’est déjà plus que ce qu’on enregistre sur une année entière », a-t-il noté. Il craint par ailleurs une «montée en puissance des actes antisémites».

En ce qui concerne les interpellations, le préfet de police a annoncé qu’il n’y avait pas de «profil type» parmi les individus interpellés depuis le 7 octobre.

«Ils sont très variables et c’est justement ce qui est très inquiétant : cela va de jeunes gamins totalement insouciants qui disent des choses très graves (...), mais aussi des profils d'individus plus isolés qui commettent des actes isolés, à des personnes plus ancrées dans la défense de la cause pro-palestinienne et qui dérapent», a-t-il expliqué.

Sur l'ensemble de la France, «857 actes antisémites» ont été recensés depuis le 7 octobre, soit «autant en trois semaines» que sur «toute l'année écoulée», avait indiqué mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.