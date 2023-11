«bonus réparation» pour les textiles et chaussures : voici comment en bénéficier

Le «bonus réparation» pour les vêtements et les chaussures a été lancé ce mardi 7 novembre pour encourager les Français à donner une seconde vie à leurs affaires abîmées.

Plutôt que d’acheter neuf, raccommodez vos jeans, recollez vos doublures, et réparez vos fermetures éclairs. Grâce au «bonus réparation», il est possible de réparer les vêtements et les chaussures pour moins cher.

Ce mardi 7 novembre, le gouvernement a ouvert l'accès à des aides comprises entre 6 et 25 euros selon la nature de la réparation.

presque tous les textiles concernés

Les remises concernent tous les vêtements sauf les sous-vêtements, les vêtements en cuir et en fourrure. Il devra toutefois bien s'agir de réparation, et non pas de retouche, prévient Elsa Chassagnette de Refashion, l'éco-organisme qui pilote le Fonds réparation.

Pour réparer un zip, vous pouvez compter 14 euros de remise, 7 euros pour la réparation d'une déchirure ou d’un accro, 8 euros pour une couture défaite, 10 euros pour une doublure simple et 25 euros pour un ressemelage de chaussures en cuir.

Les bonus sont cumulables sur un même produit à réparer dans la limite de 60% du prix de la réparation.

Pour accéder à ces remises, pas de démarche particulière. Le bonus prend forme de remise appliquée directement sur la facture. Il suffit de se rendre chez un couturier ou un cordonnier participant au programme, cartographiés sur le site dédié.

Ce «bonus réparation» permet de lutter contre le gaspillage. Les Français jettent «700.000 tonnes de vêtements chaque année», dont les deux tiers «finissent dans des décharges» avait déploré Bérangère Couillard il y a quelques semaines lors de l’annonce de ce bonus.