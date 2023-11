Cityscoot : la société parisienne de location de scooters a besoin de fonds

La société Cityscoot s'est déclarée en cessation de paiement ce mercredi 8 novembre, auprès du tribunal de commerce de Paris, dans l'attente de nouveaux investisseurs.

Des moyens nécessaires pour le développement de l'entreprise. La société parisienne de location de scooters Cityscoot a déclaré ce mercredi 8 novembre être en cessation de paiement, auprès du tribunal de commerce de Paris. «En recherche d’investisseurs pour déployer sa nouvelle flotte de scooters électriques, Cityscoot sollicite la protection du tribunal de commerce de Paris», a écrit l'entreprise dans un communiqué.

Ces nouveaux scooters devraient être déployés «progressivement» en 2024 selon une porte-parole de la société. Mais «ce projet de renouvellement de la flotte, essentiel pour la rentabilité du modèle et pour atteindre les objectifs de notre business plan 2025, nécessite des financements complémentaires», a précisé la direction de l'entreprise.

La cessation de paiement intervient lorsqu'une société se trouve en difficulté financière. Elle peut, dans certains cas, précéder un redressement judiciaire ou encore une liquidation, et permet de garantir la protection des salariés, ici, 168 à travers la France.

Revendiquant plus de 2.500 scooters en libre-service à Paris et dans plusieurs communes limitrophes, Cityscoot avait remporté en juillet dernier l'appel d'offres de la Ville de Paris, avec Yego et Cooltra, deux autres sociétés, l'exploitation de son activité durant les cinq prochaines années.