«Marianne de l’avenir» : pourquoi le nouveau timbre de la Poste fait-il polémique ?

A peine dévoilée, la nouvelle Marianne du timbre de la Poste fait polémique. Celle qui est censée représenter l’avenir fait l’objet de critiques sur les réseaux sociaux, accusée d'arborer une cocarde britannique et non française.

La cocarde de la discorde. Dévoilée ce mardi 7 novembre en Dordogne, en présence du président de la République, la «Marianne de l’avenir», qui sera représentée sur les timbres postaux pendant cinq années, crée la polémique.

En cause, la cocarde de cette dernière. Dans la version agrandie, offerte par son graphiste Olivier Balez à Emmanuel Macron, la cocarde arborée par Marianne sur son bonnet phrygien est bleue sur son extrémité et rouge en son centre.

Une erreur que les internautes n’ont pas manqué de souligner. En effet la cocarde française est rouge puis bleue. Ce ne serait donc pas une cocarde de France qui est représentée sur le nouveau timbre mais celle de son meilleur ennemi historique, l’Angleterre.

Sur X, l’historien Éric Anceau a vivement critiqué le choix opéré par Emmanuel Macron et son épouse. «Quel déclin de la culture républicaine et plus largement historique de notre pays ! La nouvelle Marianne dévoilée en grande pompe par Emmanuel Macron ce matin et qui se retrouvera sur nos timbres porte une cocarde non pas française mais britannique !!!», a-t-il ainsi déploré.

Le dessin présenté hier à Boulazac était un cadeau personnel de l’artiste à l’attention du Président de La République. Ses couleurs ne sont pas celles du timbre qui est imprimé en monochrome. pic.twitter.com/SNw7faDAuw — La Poste Groupe (@GroupeLaPoste) November 8, 2023

Une polémique telle que le groupe la Poste a fini par réagir. Sur son compte X, l'entreprise a clarifié la situation rappelant que, «le dessin présenté hier à Boulazac était un cadeau personnel de l’artiste à l’attention du Président de La République. Ses couleurs ne sont pas celles du timbre qui est imprimé en monochrome.»

La polémique n'en serait pourtant pas une. En effet, si la cocarde représentée correspond bien à celle de nos voisins anglais, elle est avant tout celle qui ornait les bonnets phrygiens en 1789 durant la Révolution. Ce n'est qu'en 1812, sous l'impulsion de Napoléon Bonaparte que la cocarde devient rouge en extérieur et bleue en son centre.

Une Marianne tournée vers l’écologie

Entourée de végétations, les cheveux se perdant dans le feuillage, la nouvelle Marianne est le symbole de la transition écologique.

Le PDG de la Poste, Philippe Wahl, a réagi à ce nouveau portrait estimant que, «cette Marianne est un signe du temps et un appel à toujours poursuivre et renforcer nos engagements, aux côtés de l’ensemble des Françaises et des Français et des acteurs économiques et sociaux, en agissant pour la transformation écologique et en assurant nos missions de service public sur tout le territoire.»

A compté du 13 novembre prochain elle remplacera, «La Marianne engagée» choisie en 2018 par le couple Macron.