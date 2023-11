Carpentras, Mireille Knoll, Sarah Halimi, victimes de Mohamed Merah... Ces 10 grandes manifestations contre l'antisémitisme qui ont marqué la France

Alors que citoyens et élus se rassembleront à Paris ce dimanche 12 novembre pour défiler contre l'antisémitisme, en quarante ans, l’Hexagone aura connu plusieurs autres mobilisations similaires. Voici 10 grandes manifestations contre l'antisémitisme qui ont marqué la France.

Dans une tribune publiée mardi 7 novembre dans le Figaro, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, ont appelé les Français à se réunir dans le cadre d’une «grande marche civique» contre l’antisémitisme ce dimanche 12 novembre. Cet événement n’est pas sans rappeler d’autres manifestations majeures de lutte contre ces violences dans le pays.

2021 : «Justice pour Sarah Halimi»

Le 25 avril 2021, plus de 25.000 manifestants, dont 20.000 à Paris se sont rassemblés, contre l'absence de procès du meurtrier de Sarah Halimi, sexagénaire juive tuée en 2017. Le 14 avril de la même année, la Cour de cassation avait confirmé le caractère antisémite du crime, mais aussi décrété l'impossibilité de juger le meurtrier en raison d'une abolition de son discernement lors des faits. En effet, ce dernier aurait été sujet d’une «bouffée délirante» après avoir consommé des stupéfiants au moment de l’assassinat.

2019 : des protestations contre la multiplication des actes antisémites

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi 8 novembre que 1.159 actes antisémites ont été recensé en France depuis le 7 octobre et «correspondent à trois fois plus d’événements antisémites connus pour toute l’année 2022». Trois ans plus tôt, des milliers de personnes s'étaient rassemblées à Paris et dans toute la France pour protester contre la multiplication de ces actes. Comme l’a rappelé l’AFP, le 19 février de cette année-là avait été le théâtre de la découverte de 96 tombes juives profanées dans un cimetière alsacien.

2018 : la marche blanche en hommage à Mireille Knoll

Le 28 mars 2018, des milliers de personnes - 30.000 selon les organisateurs - avaient défilé lors d'une marche blanche à Paris en mémoire de Mireille Knoll, octogénaire juive et rescapée de la Shoah tuée dans la capitale le vendredi précédent. D'autres rassemblements avaient eu lieu à Marseille, Strasbourg, Lyon, Nantes, Bordeaux et Toulouse. «Aujourd'hui, nous sommes là, tous ensemble, pour dire non à l'antisémitisme, exprimer notre rejet de ce cancer, de ce cancer qui gangrène la société française», avait expliqué Francis Kalifat, président du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France).





À Paris, le silence de la marche avait été interrompu par des huées à l’encontre de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, dont la présence n'était pas souhaitée par le Crif, organisateur de la manifestation.

2015 : «Une marche républicaine» pour les victimes de l'HyperCacher et Charlie Hebdo

À la suite des attentats meurtriers de Charlie Hebdo, une grande «marche républicaine» avait été organisée à Paris en 2015. Près de 4 millions de personnes à travers la France et le monde, dont 1,2 à 1,6 million dans la capitale française selon la police, avaient participé à cette manifestation en hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. En effet, 17 personnes, dont un terroriste avaient été tuées dans l’attaque de la superette qui avait également fait 20 blessés.

2012 : la marche silencieuse pour les victimes de Mohamed Merah

Le 25 mars 2012, plus de 20.000 personnes ont participé à une marche silencieuse à Paris «contre le racisme, l'antisémitisme et le terrorisme», en hommage aux sept victimes de Mohamed Merah. Trois militaires, puis un enseignant et trois enfants juifs avaient été tués par le fanatique religieux à Montauban et Toulouse. C’est dans ce contexte que plusieurs manifestations avaient eu lieu en France, dont 6.000 personnes à Toulouse. Le président de la République de l’époque, François Hollande, des responsables politiques et religieux avaient ainsi marché, une rose blanche à la main, pour montrer leur indignation.

2006 : des manifestations contre le meurtre d'Ilan Halimi

Le 26 février 2006, 200.000 personnes ont défilé à Paris selon le Crif, afin de protester contre le racisme et l'antisémitisme en réponse au meurtre d'Ilan Halimi, un jeune juif séquestré et torturé à mort par le «gang des barbares». D’autres marches avaient été organisées en France. Ainsi, des milliers de manifestants avaient battu le pavé des rues de Nice, Lyon, Bordeaux ou encore Reims.

2004 : des défilés en réaction à l’ «apathie» générale

Le 16 mai 2004, des milliers de personnes, 9.000 selon la police, 30.000 d’après les organisateurs, ont marché à Paris contre l'antisémitisme et l'«apathie» des Français face aux agressions contre les juifs. Moins d’un mois plus tôt, le rabbin Serfaty avait été agressé par Abdelrahim Azougagh à deux pas de sa synagogue de Ris-Orangis (Essonne). En décembre, le jeune homme de 22 ans avait été condamné à huit mois de prison, dont deux avec sursis, par le tribunal correctionnel d’Evry et avait dû verser 4.000 euros de dommages et intérêts à Michel Serfaty.

2002 : une synagogue marseillaise incendiée

Le 7 avril 2002, dans un contexte de tensions israélo-palestiniennes, 53.000 personnes selon la police, cinq fois plus selon le Crif, ont manifesté à Paris après une série d'attentats meurtriers en Israël et l'incendie d'une synagogue à Marseille. Des dizaines de milliers de personnes avaient défilé dans les grandes villes de France.

1990 : François Mitterrand défile contre la profanation de Carpentras

Dans la nuit du 8 au 9 mai, le cimetière juif de Carpentras avait été le théâtre d'une profanation restée à ce jour l’un des actes antisémites les plus marquant de l’après-guerre. Cinq jeunes néonazis avaient mis plus d’une trentaine de sépultures à sac tout en exhumant la dépouille de Félix Germon, 81 ans, décédé quinze jours plus tôt. Choquées par la violence de cet épisode, environ 200.000 personnes (selon les organisateurs), dont François Mitterrand, avaient participé à la marche de protestation à Paris organisée le 14 mai. Des manifestations avaient aussi été organisées dans de nombreuses autres villes.

1980 : L'attentat de la rue Copernic

Le 7 octobre, une «grande marche contre le racisme et le fascisme» est organisée à Paris au lendemain de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, qui a fait quatre morts et 46 blessés. Quelque 200.000 manifestants de tout bord politique avaient défilé en silence pendant quatre heures de la place de la Nation à celle de la République. Plus de quarante ans après l’événement, Hassan Diab, unique accusé dans l’affaire a été condamné le 21 avril 2023 à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises spéciale de Paris.