Neuilly-sur-Seine : la pénurie d'enseignants dans les écoles publiques pousse la ville à faire appel aux habitants

Face à la pénurie d’enseignants constatée dans la commune depuis la rentrée de septembre, le maire de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), Jean-Christophe Fromantin, a mené sa propre campagne de recrutement auprès de ses administrés ce vendredi 10 novembre.

Une démarche insolite, preuve d’une véritable détresse du premier édile. Confronté à un manque cruel d’enseignants dans les écoles publiques de sa commune depuis la rentrée scolaire, le maire de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), Jean-Christophe Fromantin, a mis les moyens pour motiver les habitants de sa ville à prendre ces postes. Il a massivement relayé auprès de ces derniers la campagne de recrutement menée par l’Education nationale.

Postes vacants d’enseignants dans les écoles publiques de Neuilly : la ville lance un appel aux habitants.



La mairie a donc utilisé ce vendredi les différents supports de communication de la commune, notamment les principaux réseaux sociaux, pour diffuser une offre visant à recruter des enseignants contractuels. D’autant plus que le ministère de l’Education nationale a annoncé, plus tôt dans la journée, le prolongement jusqu’au 7 décembre de la période d’inscriptions aux concours de recrutement d’enseignants à cause du manque de candidats.

Le maire de Neuilly-sur-Seine a ajouté pour le journal 20 Minutes un chiffre effarant concernant cette situation de pénurie. «Sur les 16 écoles publiques de la ville, il nous manque 4,5 équivalents temps plein», a précisé ce dernier.

Cette situation «n’est pas acceptable» selon le maire de Neuilly-sur-Seine

Jean-Christophe Fromantin a précisé ses intentions, tout en soulignant l’urgence de sa démarche, via un communiqué publié par la ville ce vendredi.

«La colère des parents est légitime. Il n’est pas acceptable qu’à la rentrée des vacances de la Toussaint, des élèves n’aient toujours pas d’enseignants plusieurs jours par semaine. La Ville de Neuilly se mobilise, lance un appel, organise des réunions d’information et transmettra les candidatures à l’Éducation nationale. Nous avons demandé que ces candidatures issues de Neuilly soient prioritairement dirigées vers les écoles de la Ville», a assuré le premier édile.

L’offre publiée par le ministère de l’Education nationale a rappelé les prérequis essentiels aux candidats souhaitant devenir professeur contractuel, ainsi que les débouchés offerts avec l’expérience acquise à ce poste.