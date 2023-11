Marche contre l'antisémitisme : voici le parcours de la mobilisation à Paris

La préfecture de police de Paris a détaillé le parcours de la marche contre l’antisémitisme qui se tiendra ce dimanche dans les rues de la capitale.

Une manifestation contre l’antisémitisme se tiendra, ce dimanche 12 novembre, à Paris. La marche s'élancera de l’esplanade des Invalides (7e arrondissement) à 14h et s'achèvera au niveau de la place Edmond Rostand, dans le 6e arrondissement.

Pendant le parcours, les participants emprunteront l’avenue du Maréchal Galliéni, le quai d’Orsay, les boulevards Saint-Germain et Saint-Michel. Les manifestants sont invités à rejoindre l’esplanade des Invalides à partir de 14h pour le départ, mais ils pourront circuler jusqu’à 19h.

Dispositif mis en place par la préfecture de police à l’occasion de la marche déclarée le 12 novembre à Paris. pic.twitter.com/US78jYuqVR — Préfecture de Police (@prefpolice) November 10, 2023

Un dispositif spécifique de circulation, abondant le service d’ordre public, est également mis en place par les services de la préfecture de Police, la circulation routière risquant d’être fortement perturbée du côté rive gauche à Paris.

Il est recommandé d’éviter le secteur le temps de la manifestation. Plusieurs stations de métros et de RER seront fermées : Concorde (1, 8 et 12), Assemblée nationale (12), Solférino (12 et RER C), rue du Bac (12), Saint-Germain des Prés (4), Mabillon (10), Odéon (4 et 10) et Cluny-la-Sorbonne (10).