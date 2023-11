Tickets-restaurant : «Je suis prêt à ouvrir une réflexion pour les utiliser de manière plus globale», affirme Bruno Le Maire

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a indiqué ce mercredi sur CNEWS envisager une pérennisation de l'utilisation des tickets-restaurant pour les achats alimentaires, au-delà de 2024.

Une bonne nouvelle pour les salariés. Invité de la Grande Interview sur CNEWS, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a fait part de son intention d’ouvrir le débat sur la pérennisation des tickets-restaurant pour l’achat de denrées alimentaires.

«Je pense qu’il faut que l’on ouvre une réflexion. Est-ce qu’il ne faut pas utiliser les tickets-restaurant de manière plus globale pour l’achat des produits alimentaires», a interrogé le ministre de l’Économie avant d’aller plus loin, «est-ce qu’il ne faut pas changer même la dénomination de tickets-restaurant qui induit en erreur ?»

Bruno Le Maire s’est dit prêt à «engager une réforme plus en profondeur», si cette dernière correspond «aux attentes des gens et des salariés». Ainsi «au-delà de cette prolongation pour un an, je suis prêt à ce que l’on ouvre l’utilisation plus généralement de ces tickets pour acheter de la nourriture», a-t-il conclu.