Manuel Valls :«La France insoumise a un discours antisémite»

Invité du Grand Rendez-Vous de CNEWS et Europe 1 ce dimanche 19 novembre, Manuel Valls a dénoncé les positions de Jean-Luc Mélenchon depuis le 7 octobre, allant jusqu’à assurer que La France insoumise avait «un discours antisémite».

Un «oui» catégorique. Telle a été la réponse de Manuel Valls à la question «Jean-Luc Mélenchon est-il antisémite ?», posée lors du Grand Rendez-Vous de ce dimanche 19 novembre sur CNEWS et Europe 1.

L’ancien Premier ministre a dénoncé les positions du chef du mouvement La France insoumise depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas contre Israël. «Quand on nourrit un tel discours vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire qu'on refuse de qualifier le Hamas comme organisation terroriste, qu'on explique que c'est une organisation de résistance, on est là dans quelque chose de gravissime», a-t-il déclaré.

Manuel Valls a également considéré que le tweet de Jean-Luc Mélenchon à l’occasion du déplacement de Yaël Braun-Pivet en Israël était «un tweet antisémite», épinglant aussi «son discours contre Israël ou la participation à des manifestations où on a hurlé «Mort aux juifs»».

Au-delà de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Valls a pointé du doigt ce qu’il qualifie lui «d’alliance entre le gauchisme et les islamistes», citant La France insoumise dans son ensemble. «C’est la première fois qu’une forme de gauche, d’une manière aussi massive, tient un discours antisémite», a-t-il indiqué.