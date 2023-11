«Au nom de Thomas, arrêtez cette violence gratuite» : l’émotion d’un participant à la marche en hommage à l’adolescent poignardé

Jean-Louis, un participant à la marche blanche en hommage à Thomas, poignardé à Crépol (Drôme), s'est exprimé sur CNEWS avec émotion ce mercredi, appelant à l'arrêt des violences gratuites.

Un appel au calme plein d'émotion. Au cours de la marche blanche en hommage à Thomas, mortellement poignardé lors d'une soirée à Crépol (Drôme), Jean-Louis, un participant au recueillement, s'est confié sur l'antenne de CNEWS, avec beaucoup d'émotion.

«Arrêtez cette violence gratuite ! Les enfants sont super partout et il faut que nous ayons ce pépin. Je dis non à la violence gratuite et que l’État français fasse quelque chose pour nos communes», a d'abord déclaré l'homme qui connaissait Thomas grâce aux trajets que ce dernier effectuait à bord de son bus.

Des remerciements pour les gendarmes

«C’est malheureux, c’était un garçon qui était super, c’était un groupe d'amis qui était super. Au nom de Thomas, arrêtez toute cette violence gratuite et qu’on fasse quelque chose de vraiment utile», a-t-il demandé, avec émotion.

Durant son intervention, Jean-Louis a également tenu à remercier et féliciter le travail des gendarmes. «J'en profite pour dire merci à la gendarmerie qui a su garder la discrétion et qui a réussi à mener une enquête rapidement et arrêter ces auteurs de maltraitance, de violence, et j'espère qu'ils arrêteront beaucoup plus», a-t-il ajouté.