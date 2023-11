L'animateur Arthur menacé de mort : «En 2023, j’ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif»

L’animateur Arthur et sa famille, menacés de mort sur les réseaux du fait de leur confession juive, vivent désormais sous «protection renforcée» depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre.

«Des agents protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif», a confié le présentateur télé Arthur, victime de menaces antisémites sur Instagram notamment. Il avait déposé plainte début novembre mais le déferlement continue et s’empire. Invité sur France Inter ce jeudi, l’animateur témoigne de son désarroi.

"L'antisémitisme était latent, il était là, mais depuis le 7 octobre, il s'exprime au grand jour."





«J’étais jusqu’à présent protégé mais ça a été renforcé. Nous sommes en France, en 2023 et j’ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif. C’est complètement lunaire, on marche sur la tête. Comment j’explique ça à mes enfants ?», s’inquiète l’animateur.

Choqué, Arthur dit s’être «préparé ces dernières années» face à l’antisémitisme grandissant, «mais pas à ce point». Il dépeint une forme de racisme latent, qui «s’exprime en roue libre et au grand jour depuis le 7 octobre. Avec des mouvements politiques qui l’encouragent».

«Je n’aurais jamais imaginé cela»

Il dit avoir reçu une vague de propos haineux sur les réseaux sociaux, décrivant un nombre «complètement dingue» d’insultes. « À tel point que le groupe Meta (qui dirige Instagram et facebook) est obligé de mettre en place un système de mots-clés sur mes comptes pour qu’il y ait moins de messages qui arrivent.» En tout, ce sont plus de 40 mots-clés bloqués pour filtrer les messages que reçoit le présentateur. «Ce qui fait qu’aujourd’hui, il faut être hypercréatif pour que le message arrive jusqu’à moi», ironise-t-il.

La police a retrouvé dans le téléphone et dans l'ordinateur d'un homme du Sud-Ouest des menaces de mort contre Arthur, mais aussi contre un autre animateur télé, Cyril Hanouna.

Depuis le 7 octobre, jour de l’attaque du Hamas contre Israël, plus de 1500 actes ou événements antisémites ont été recensés en France, selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, un chiffre en augmentation constante. De nombreux tags contre la communauté juive ont été retrouvés dans les rues, des lettres d’insultes envoyées, ou des croix gammées peintes sur les synagogues.