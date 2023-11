Mosquée de Cherbourg : une enquête a été ouverte après la découverte de tags injurieux et menaces de mort

Plusieurs tags islamophobes ont été découverts ce samedi matin sur les murs de la mosquée de Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte, a indiqué la préfecture.

Les murs de la mosquée de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) ont été recouverts de tags islamophobes et de menaces de mort.

«Justice pour Thomas, ici on est en France» peut-on lire sur les murs de la mosquée, en référence au jeune adolescent décédé après avoir été poignardé à la sortie d’un bal de village dans la Drôme le 18 novembre dernier.

Ces tags ont été inscrits en rouge sur le portail de la mosquée située à Octeville, ainsi que dans les rues alentour.

«Une plainte a été déposée, et le procureur a été saisi de l’affaire» a indiqué la préfecture. «L’ensemble des relevés ont été réalisés dès ce matin, ce qui a permis d’effacer ces tags» a-t-elle continué dans un communiqué.

Xavier Brunetière, préfet de la Manche, s’est rendu sur place et a condamné «avec la plus grande fermeté cet acte islamophobe» et apporte «son soutien à l’ensemble de la communauté musulmane».

Une enquête a été ouverte après la découverte de tags injurieux et menaces de mort absolument inacceptables sur les murs de la mosquée de Cherbourg : la police recherchera les auteurs pour les traduire en justice. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 25, 2023

De son côté, Gérald Darmanin s’est exprimé sur X et a promis que «la police recherchera les auteurs pour les traduire en justice».

Le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, s’est aussi rendu sur place a dénoncé «un acte raciste odieux» sur X.