EuroMillions : que peut-on s'acheter avec 200 millions d’euros ?

Un jackpot de 200 millions d’euros est mis en jeu ce vendredi 1ᵉʳ décembre à l'EuroMillions. Un montant qui a de quoi faire tourner la tête. Mais que peut-on acheter avec un tel gain ? Voici quelques idées pour dépenser son pactole.

5.904 bitcoins

À l’heure actuelle, un bitcoin vaut 33.871,32 euros. Alors avec 200 millions d’euros, le futur gagnant, ou la future gagnante, de cette cagnotte pourrait s’offrir 5.904 bitcoins. Un achat qui pourrait augmenter sa richesse, mais aussi tout lui faire perdre.

8 Rolls-Royce Boat Tail

En 2023, la voiture la plus chère du monde est encore la Rolls-Royce Boat Tail. Sa valeur, neuve, est indiquée à… 23 millions d’euros. Le calcul est rapide, avec 200 millions d'euros, vous pourrez en acheter 8. Et il vous restera même encore un peu d’argent pour l’assurance et l’essence !

34.035 nuits dans une suite de l’hôtel le plus cher de Paris

Avec 200 millions d’euros en poche autant en profiter pour se détendre. Quoi de mieux qu’un prestigieux hôtel pour cela ? Avec cette somme, vous pourriez vous offrir 34.035 nuits dans une des plus belles suites de l’hôtel cinq étoiles Plaza Athénée, avec un balcon et vue sur l’Avenue Montaigne. Pas mal non ?

1 jet privé Boeing 767-33A/ER

Faire un tour du monde pourquoi pas, avec un jet privé tout équipé c'est encore mieux. Pour 200 millions d’euros, vous pourriez acheter le même Boeing 767-33A/ER que Roman Abramovich, l’ancien propriétaire du club anglais Chelsea. Le sien est doté d’une salle de banquet pour 30 personnes et de nombreuses chambres. Plusieurs pièces de ce jet privé sont d'ailleurs décorées de garnitures en or.

388.000 kilos de bœuf de Kobe

Après la détente et les voyages, place à la nourriture avec le bœuf de Kobe. Sa viande est la plus réputée au Japon, d’où elle est originaire, et à l’international. Le prix du kilos de bœuf de Kobe varie entre 200 et 500 euros. Avec 200 millions d’euros, vous auriez la possibilité de déguster 388.000 kilos de cette viande. De quoi être largement rassasié.

401 bouteilles du vin le plus cher du monde

Pour sublimer et accompagner votre bœuf de Kobe, le vin est une des meilleures options. Si vous remportez les 200 millions d’euros, vous pourriez vous procurer 358 bouteilles de vin du Domaine de la Romanée-Conti du millésime 1945.

1 sculpture signée Alberto Giacometti

C’est la sculpture la plus chère du monde. Acheté au prix de 141,3 millions d’euros en 2015, L’Homme au doigt d’Alberto Giacometti mesure 1,80 mètre et représente un homme debout, une main en l’air et une autre qui pointe du doigt. Cette sculpture a été réalisée en 1947, elle est faite de bronze et a été peinte à la main par l’artiste.

Plus de 90 millions de tickets de métro

Si c’est un achat plus insolite que le reste de la liste, sachez qu’avec 200 millions d’euros vous pourriez vous procurer 95 238 095 tickets de métro à Paris. Plus d’excuses pour connaître tous les recoins de la capitale.

33 appartements à Paris de 220 m² ou 33 villas de 300 m² à Cannes

Un excellent investissement. Avec 200 millions d'euros, vous pourriez acquérir 33 appartements à Paris de 220 m² avec une vue unique sur la Tour Eiffel ou 33 villas de 300 m² à Cannes entièrement rénovée.