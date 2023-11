«Vous n'avez pas honte ?» : Olivier Véran interpellé lors de son déplacement à Crépol

«Vous n'avez pas honte ?», a lancé un homme au porte-parole du gouvernement Olivier Véran, à son arrivée ce lundi à Crépol (Drôme), où Thomas, 16 ans, a été tué le 19 novembre.

À son arrivée à Crépol (Drôme) lundi 27 novembre, dix jours après la mort de Thomas, Olivier Véran s’est retrouvé face à un accueil mitigé. Alors qu’il sortait de son véhicule, le porte-parole du gouvernement s’est vu accueilli par des exclamations indignées.

Une personne lui demande de «passer au cimetière du Chalon», où a été enterré l’adolescent de 16 ans mortellement poignardé dans la nuit du 18 au 19 novembre.

Mais c’est un cri bien plus retentissant qui s’est fait entendre à la suite de cette interpellation. Un autre homme, vêtu d’une veste jaune fluo : «Vous avez pas honte», s’est-il exclamé alors qu’un policier tentait de le maintenir à l’écart.

Lors de sa visite, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a indiqué que le drame n’était pas «une simple rixe en marge d'un bal de village» mais «un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société, si nous ne sommes pas à la hauteur», a-t-il déclaré.

Olivier Véran condamne les violences de l'ultra-droite

Le porte-parole a poursuivi, indiquant que «c’est à la justice de rendre justice. Pas aux Français eux-mêmes», a-t-il continué, rappelant que neuf suspects ont déjà été mis en examen, notamment pour «meurtre en bande organisé» un chef passible de la perpétuité.

Olivier Véran : «Si je suis à Crépol, c’est pour présenter mes condoléances au nom de l’Etat à la famille de Thomas Perotto» pic.twitter.com/sSSNfKuTue — CNEWS (@CNEWS) November 27, 2023

«La justice permet de ne pas céder à la tentation de la vengeance par la violence dont se sont rendues coupables à Romans les factions de l’ultradroite animées par la haine et par le ressentiment», a ajouté Olivier Véran.

Des dizaines de militants de la mouvance identitaire, venus de toute la France, se sont retrouvés samedi et dimanche à Romans-sur-Isère, ville voisine de Crépol où Thomas étudiait. Plusieurs slogans racistes y avaient été scandés.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs appels aux «ratonnades» ont été observés, poussant certains internautes à appeler à la prudence les citoyens notamment d’origine maghrébine. Des militants d'ultradroite se seraient organisés notamment par le biais de boucles sur Telegram pour commetre des actes violents visés.

FLASH - La tentative de ratonnade à Romans-sur-Isère est confirmée.





Des Maghrébins ont interceptés deux autres membres de la milice néo-nazi pendant leur fuite.





Originaire de Rouen, ils avaient reçu pour ordre « de ne plus frapper du bougnoule » et de se cacher, car la… pic.twitter.com/l6lrqdInP4 — Tajmaât (@Tajmaat_Service) November 25, 2023

ALERTE - Les Maghrébins situés à Romans-sur-Isère doivent faire très attention





Suite à l'échec total de la ratonnade d'hier soir, certains n'osent plus se confronter aux hommes et souhaitent dorénavant se venger sur « des mères de famille ou des adolescentes isolées » pic.twitter.com/J5N335AXG8 — Tajmaât (@Tajmaat_Service) November 26, 2023

Olivier Véran a assuré lundi que le gouvernement était «lucide» face à la «violence qui déferle parfois en solitaire mais qui se conjugue en meute, qui, chaque fois et partout où elle frappe, exacerbe un peu plus les tensions dans notre société».

«Vous n'en pouvez plus de ces bandes violentes, nous non plus», a-t-il martelé, en promettant une mobilisation du gouvernement «pleine et entière», pour garantir la sécurité de tous les citoyens.