Ultradroite : qu’est-ce que la «Division Martel», ce groupuscule que veut dissoudre Gérald Darmanin ?

Le ministre de l’Intérieur a annoncé sur ce mardi son intention de dissoudre la «Division Martel», après les manifestations violentes de Romans-sur-Isère, à la suite de la mort de Thomas. Quelle est l’origine de ce groupuscule violent ?

«Je vais proposer la fin de la Division Martel et de deux autres [groupuscules] directement liés à l’extrême-droite» a annoncé Gérald Darmanin sur France Inter ce mardi matin.

Les propos du ministre de l’Intérieur interviennent après deux débuts de manifestations sauvages orchestrées entre-autres par la Division Martel et d’autres groupuscules de la même tendance, dans le quartier de la Monnaie de Romans-sur-Isère (Drôme), samedi et dimanche derniers et à Lyon (Rhône), lundi soir.

Un groupuscule informel, identitaire et anti-Islam

Nous disposons en réalité de peu d’informations sur la nature de ce groupe ultraviolent. Composé d’une vingtaine de membres, il ne posséde pas de structure ou d’organisation bien déterminée et ses membres proviennent de différentes régions en France, dont l'Île-de-France et Besançon (Doubs).

La Division Martel tire son nom du chevalier franc, Charles Martel, célèbre pour sa victoire à la bataille de Poitiers en 732, où il vainc les troupes arabo-berbères de l’émir d’Al-Andalus, Abd al-Rahmân. Le nom de ce chevalier est déjà repris par un groupe opposé à l’indépendance de l’Algérie dans les années 1970 : le Commando Martel.

Les slogans des membres de la division Martel permettent de définir des tendances idéologiques bien définies, en particulier l’hostilité à l’immigration et à l’Islam. Lors de la manifestation de Romans-sur-Isère, ses membres brandissaient notamment une banderole, où était inscrit le slogan «Islam hors d’Europe», scandé par les militants.

Un individu connu pour des actes violents

Les noms de certains des militants présents à la manifestation et arrêtés par la police sont désormais connus. Il s’agit en particulier de Léo Rivière-Prost, originaire de Rouen et surnommé «gros lardon» par sa bande.

Il serait l’organisateur de la manifestation illégale de Romans-sur-Isère. Ce même individu était aussi l’un des instigateurs d’une autre action violente devant le lycée Victor-Hugo, dans le 3e arrondissement de Paris, au mois d’avril, pour lequel il devrait être jugé le 27 juillet devant le tribunal correctionnel.

Maxime Lemaignent, autre membre de la Division Martel, s’est affiché sur les réseaux sociaux un brassard nazi. Ces informations, publiées par le site StreetPress, sont connues grâce à la récupération du téléphone d'un militant de la droite ultra, présent à Romans-sur-Isère, par deux habitants du quartier.