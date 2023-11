«Je veux savoir pourquoi elle est morte» : le bouleversant témoignage de l’actrice Sandrine Bonnaire dont la mère est décédée en Ehpad (vidéo)

Après la mort de sa mère le 23 août dernier en Ehpad, l’actrice Sandrine Bonnaire a décidé de porter plainte contre l’établissement et son environnement médical pour «maltraitance et négligence», a-t-elle annoncé ce mercredi 29 novembre sur CNEWS.

C’est avec émotion et à travers un témoignage bouleversant que l’actrice Sandrine Bonnaire est revenue sur CNEWS, ce mercredi 29 novembre, sur la mort de sa mère en Ehpad le 23 août dernier indiquant avoir porté plainte contre l’établissement où résidait sa mère mais également son environnement médical pour «maltraitance et négligence».

Avec une voix parfois tremblante, la réalisatrice et sénatrice de 56 ans a détaillé les derniers instants de sa mère dans cette maison de retraite. «Elle était déshydratée. Personne n’a vu cela. Elle a fini par aller aux urgences. Je salue mes sœurs qui se sont sacrément occupées d’elle. Celles-ci ont vu qu’il y avait urgence. Ma maman est partie à l’hôpital. Elle est ensuite tombée dans un coma», a raconté Sandrine Bonnaire.

La mère décédée de l’actrice résidait dans l’Ehpad depuis trois ans. «Nous avons essayé de faire en sorte qu’elle soit le mieux traitée possible. Nous avons alerté les gens qui sont censés s’occuper de nos aînés. Il y a à la fois beaucoup de dysfonctionnements et de sous-effectifs. C’est un travail qui est extrêmement difficile et très mal payé pour les aides-soignants. Il y a très peu de soignants pour un nombre de résidents. Cela, je le comprends très bien», a affirmé Sandrine Bonnaire.

«C’est inacceptable de traiter les gens comme ça»

La réalisatrice a néanmoins pointé du doigt «des gens qui ne font pas bien leur travail». «C’est très compliqué pour moi de m’exprimer en détail puisqu’il y a une procédure qui a été lancée» et dans laquelle Sandrine Bonnaire dénonce les conditions de vie dans cet Ehpad, a-t-elle rappelé.

«Au-delà de ma mère, le message que j’ai envie de faire passer c’est que l’on sait très bien que nos aînés ne sont pas utiles à la société et donc on les néglige de tas de manières. Cela me rend extrêmement triste. C’est inacceptable de traiter les gens comme ça. Nos aînés sont ceux qui nous ont éduqués, ceux qui nous ont guidés, ceux qui nous ont créés», a fustigé Sandrine Bonnaire.

Trouvant à peine les mots pour décrire sa tristesse et son émotion, l’actrice de 56 ans a dit s’attaquer «à une institution énorme». «Je m’attaque à un Ehpad public. Le combat va être long. Je ne sais pas si je vais le gagner. En tout cas, il est important de m’exprimer là-dessus parce que c’est inacceptable», a-t-elle conclu.