L'inflation ralentit fortement en novembre, à +3,4% sur un an

L’inflation a connu une forte baisse en novembre selon les chiffres provisoires publiés par l’Insee ce jeudi. Elle était à 4% en octobre et 4,9% en septembre.

«Nous sortons de la crise inflationniste», a déclaré Bruno Le Maire sur France Inter ce jeudi. «Nous serons sous les 4% d'inflation d'ici la fin de l'année 2023, ce qui est un véritable exploit économique, qui est dû aux politiques économiques des États de la zone euro» a ajouté le ministre de l’Économie. D'après les chiffres provisoires publiés ce jeudi par l’Insee, l’inflation a fortement ralenti en France en novembre, à +3,4% sur un an après +4% en octobre.

«Cette baisse de l’inflation serait due au ralentissement sur un an des prix des services, de l’énergie et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés et de l’alimentation», a expliqué l'institut de statistique. Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient «légèrement» de 0,2% en novembre 2023, après avoir augmenté de 0,1% en octobre.

Alors que l'activité économique française s'est contractée de 0,1% au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, Bruno Le Maire a également profité de son passage chez France Inter pour confirmer les prévisions de croissance de la France pour 2023 (1%) et 2024 (1,4%).

Les Français plus confiants ?

Dans une étude publiée ce mardi 28 novembre, l’Insee s’est intéressée à l’indicateur de confiance des Français dans l’amélioration de leur situation financière. S’il reste en dessous de sa moyenne de longue période qui est de 100, ce dernier se situe aujourd’hui à 87, contre 84 en octobre et 83 en septembre.

Ce niveau n’avait pas été atteint depuis le mois d’avril 2022. Toutefois, les ménages restent prudents, mais envisagent aussi d’effectuer à nouveau des achats plus importants. En effet, cet indicateur «gagne 4 points après en avoir perdu un en octobre 2023». L’Insee fait également remarquer «qu’il demeure toutefois nettement au-dessous de sa moyenne de longue période». En parallèle, les Français entendent continuer à épargner avec un indicateur qui bondit de 8 points.

L’étude souligne également le fait que les Français considèrent que leur niveau de vie va s’améliorer en 2024. «Le solde correspondant gagne 6 points, mais reste néanmoins bien en dessous de sa moyenne de longue période», a nuancé l’institut de statistiques qui précise aussi qu’une part des ménages en France a vu son niveau de vie s’arranger de 2 points.