Une tempête de neige géante sème le chaos aux Etats-Unis (vidéos)

Des vents violents et de la neige ont frappé les Etats de New York, de la Pennsylvanie et de l'Ohio aux Etats-Unis.

L’hiver est bien là aux Etats-Unis. Des intenses chutes de neige ont eu lieu dans trois Etats de l’est des Etats-Unis à savoir New York, la Pennsylvanie et l’Ohio.

Mardi, les écoles dans l’Ohio ont été dans l’obligation de fermer à cause des conditions météorologiques selon un article de BBC News. Au moins 23 véhicules ont également été impliqués dans des accidents à cause de la neige sur une route de l’Ohio.

Heavy snow fell across Buffalo, New York, on Monday, with more than a foot in some communities. This snowstorm comes as some of the coldest air of the season hits the Northeast.https://t.co/cpCTfhI1jq pic.twitter.com/m2pbjT7hBw — ABC News (@ABC) November 28, 2023

There’s a road somewhere under there! We’re slowly making our way through downtown Cleveland this morning as conditions deteriorate @WEWS pic.twitter.com/i2iqN6zD6W — Catherine Ross (@CatherineRossTV) November 28, 2023

Une neige «a effet de lac»

Cette neige est appelée «neige à effet de lac». Elle a lieu lorsqu’une masse d’air froid se déplace sur de longues étendues d’eau de lac plus chaudes. Les trois Etats concernés sont effectivement proches de la région des Grands Lacs, à la frontière avec le Canada. La couche d'air réchauffée par l'eau du lac emmagasine alors la vapeur d’eau du lac qui remonte à travers l’air froid, puis cette vapeur finit par geler et devient de la neige.

How about this! Almost 2 feet of snow in Constableville, NY on the Tug Hill Plateau of northern New York. This area gets slammed with heavy lake effect snow due to small elevation changes that result in "orographic lift" enhancing snowfall! pic.twitter.com/LG6c0CXaTe — WeatherNation (@WeatherNation) November 28, 2023

Près de 60 centimètres de neige ont été enregistrés au nord de Syracuse, une ville de l’Etat de New York.