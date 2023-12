Niveau scolaire en baisse : où se place la France dans le monde ?

Une organisation a étudié le classement du niveau scolaire dans le monde et a dévoilé la place de la France, ce mardi 5 décembre.

La France, bonne élève ou cancre ? Des élèves de primaire et collège ont dû passer des évaluations en mathématiques, en science et en lecture au cours de l’année dernière. L’organisation OCDE a établi un classement des résultats dans 81 pays et a dévoilé le positionnement du niveau scolaire de la France, mardi 5 décembre.

En tout, 690.000 adolescents ont passé le test et les conclusions du classement Pisa 2022 sont tombées. Et depuis la création de cette enquête en 2000, la France n’avait jamais connu une telle chute de ses résultats. Les résultats de l’hexagone sont en moyenne comparables à ceux nos voisins Allemands, Belges, Espagnols et Portugais.

La France parmi 81 pays

Sur 81 pays, la France atteint la 26e place en mathématiques. Il s'agissait là de «formuler, employer et interpréter les mathématiques dans différents contextes».

En science, nous sommes à la 299e place, l'évaluation avait inclus des connaissances en physique, sciences et vie de la Terre et de l'univers, ainsi que des notions de démarches et d'explications scientifiques.

En compréhension de l'écrit, les épreuves consistaient à «comprendre et utiliser des textes écrits, mais aussi réfléchir à leur propos et s'y engager» et nous avons obtenu la 29e place également.

Singapour au top

La première place du classement dans ces trois matières est attribuée à Singapour. Parmi les meilleurs, on retrouve le Japon, la Corée du Sud, Estonie, Canada, Hong Kong.

La dernière place concernant la lecture est attribuée aux Marocains qui arrivent en bas du classement. Et en sciences, il semblerait que les Philippins soient les plus à la traîne. En mathématiques, ce sont les Dominicains qui se positionnent en dernier.

La France est l'un des pays participant au Pisa où les élèves (à 52%) déclarent recevoir le moins de soutien de la part de leurs enseignants, avec derrière la Pologne, l’Autriche, la Grèce, la Slovénie, la Tchéquie et les Pays-Bas