Disparition inquiétante de Théo 21 ans : ce que l’on sait

Théo Courcoux, 21 ans, est introuvable depuis sa sortie de son lieu de travail situé à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) vendredi 1er décembre vers 18h20. Un appel à témoins a été lancé.

Ses proches et ses amis sont très inquiets. La gendarmerie a lancé un appel à témoins lundi 4 décembre après la disparition inquiétante de Théo Courcoux, 21 ans. Salarié dans les usines Airbus de Montoir-de-Bretagne, le jeune homme a quitté son travail vendredi 1er décembre 2023, vers 18h20 et n’a plus donné signe de vie.

Il portait un jean noir, une doudoune noire sans manches et un sweat à capuche gris foncé.

Toujours sans nouvelles de Théo. Voici l’appel à témoins lancé par la gendarmerie



Son véhicule, une Citroën C4 grise, a été retrouvé à Montoir-de-Bretagne, sur le parking en bordure du Brivet et de la D213.

Des affiches ont été accrochées par des habitants inquiets dans le quartier de Méan-Penhoët où son téléphone a borné pour la dernière fois, rue Emile-Combes, devant l’église.

Au lendemain de sa disparition, samedi 2 décembre, la gendarmerie de Montoir a déployé un hélicoptère équipé d’une caméra spéciale, vers 17h, dans une zone située entre le pont et Donges. Sans résultat.

Le dimanche 3 décembre, des recherches ont de nouveau été entamées, cette fois avec un drone et une équipe cynophile de Rennes. Un chien Saint-Hubert a été mobilisé sur les traces du disparu, au départ de son domicile situé à Montoir-de-Bretagne.

Toute personne l’ayant vu ou ayant des informations sur sa disparition est invitée à se manifester auprès de la gendarmerie de Montoir-de-Bretagne, au 02 40 45 50 17.