Ehpad : les animaux domestiques bientôt admis en maison de retraite

Grâce à l’adoption, à la fin du mois de novembre, d’un amendement de la loi «bien vieillir», les résidents des Ehpad pourront bientôt accueillir leurs animaux de compagnie dans les établissements.

Une avancée sociétale. Adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 23 novembre dernier, la loi «bien vieillir» qui concerne le grand âge et la fin de vie, contient un amendement qui prévoit l’autorisation pour les résidents en Ehpad d’accueillir un animal de compagnie. Une initiative notamment saluée par la fondation «30 millions d’amis».

Et pour cause, de nombreuses études montrent les liens forts qui unissent les personnes âgées et leurs animaux domestiques, certains étant parfois le dernier compagnon de route des séniors dans leur quotidien. Désormais, les Ehpad devront donc garantir «le droit des résidents d’accueillir leur animal domestique», mais aussi prendre «les dispositions nécessaires à cet accueil».

Il s’agit d’une petite révolution pour les Ehpad. Alors que de nombreux séniors refusent d’intégrer une maison de retraite pour ne pas se séparer de leur partenaire de vie à quatre pattes, ces derniers n’auront plus ce problème, et il pourrait même désormais s’agir d’un élément qui pourrait convaincre les personnes âgées d’intégrer les établissements lorsque c’est nécessaire.

«Aujourd’hui, nos refuges accueillent trop souvent des chiens et chats dont les maîtres ont été contraints de s’en séparer à contrecœur, lors de leur transfert en Ehpad», s’alarme Reha Hutin, la présidente de la Fondation 30 millions d’amis. «Une tragédie pour ces animaux privés de leur maître de toujours, mais aussi pour ces personnes âgées qui perdent leur soutien émotionnel, parfois même leur seul lien affectif. Il est indispensable et plus que temps que la loi mette fin à ces situations dramatiques», estime-t-elle.

«prévenir la perte d’autonomie et lutter contre l’isolement»

Cette proposition de loi «portant des mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France», déposée par la majorité présidentielle, a été enrichie de 146 amendements des députés et du gouvernement et comporte plusieurs mesures pour prévenir la perte d’autonomie et lutter contre l’isolement des personnes âgées ou handicapées, mais aussi mieux signaler les maltraitances et faciliter et mieux rémunérer le travail des aides à domicile. Un enjeu de taille, alors que d’ici à 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans.

Critiquée par l’opposition lors de son dépôt et au début de son examen, cette proposition de loi a finalement largement été adoptée par les députés, le 23 novembre 2023. Ce revirement est notamment dû à la promesse gouvernementale qu’une loi de programmation – plus conséquente – serait adoptée avant la fin de l’année 2024. Le texte a également été considérablement rallongé, passant de 14 à 66 articles. Reste désormais au Sénat de valider ces dispositions adoptées par les députés.