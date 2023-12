«De récentes déclarations pas conformes» : Valérie Pécresse annonce le retrait du prix Simone-Veil remis à Zineb El Rhazoui en 2019

La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé ce dimanche 10 décembre qu'elle retirait le prix Simone-Veil attribué en 2019 à Zineb El Rhazoui. En cause, des messages pro-palestiniens relayés sur ses réseaux sociaux par l'ancienne journaliste de «Charlie Hebdo».

Valérie Pécresse retire le prix Simone-Veil décerné en 2019 à l’ancienne journaliste de Charlie Hebdo Zineb El Rhazaoui. «J'ai décidé, en accord avec les ayants droit de Simone Veil, de retirer, au nom de la région Île-de-France, le prix Simone-Veil à Zineb El Rhazoui», a posté sur X, ce dimanche, la présidente de la région Île-de-France.

Cette décision intervient à la suite d'un précédent post d'Aurélien Veil, l’un des petits-fils de Simone Veil publié samedi dans l'après-midi. «Parmi les combats de ma grand-mère figurent la transmission de la mémoire de la Shoah et le refus de la banalisation du génocide commis par les nazis», développait-il.

Bonjour Madame @vpecresse.



Il y a quatre ans, la région Ile-de-France a remis à Madame @ZinebElRhazoui un prix portant le nom de ma grand-mère Simone Veil.



Ma grand-mère qui a passé plusieurs mois, d'avril 1944 à janvier 1945, à survivre dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, pic.twitter.com/E03LYqLpZS — Aurélien Veil (@AurelienVeil) December 9, 2023

Un parallèle entre Auschwitz et la riposte d’Israël