Insécurité à Mayotte : élus et population exhortent le gouvernement à instaurer une nouvelle «opération Wuambushu»

Face à l’insécurité toujours présente et même grandissante à Mayotte, les élus et la population ne cessent d’exiger des réponses fortes de la part du gouvernement.

Un département en quête désespérée de sécurité. Alors qu’Elisabeth Borne effectuait vendredi un déplacement éclair à Mayotte, les élus et la population en ont profité pour dénoncer, une nouvelle fois, l’insécurité présente sur l’île.

Déjà sujet à une importante crise de l’eau, le département le plus pauvre de France fait aussi face à des épisodes de violences et de débordements. «Un Wuambushu puissance 2, c’est ce dont Mayotte a besoin avec des infrastructures de développement et l’égalité républicaine», a exigé le député Les Républicains Mansour Kamardine sur X.

Un retour de l’opération Wuambushu

En effet, le retour de «l’opération Wuambushu», lancée par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin en avril dernier, qui visait à «expulser les immigrés clandestins de l’île», est vivement espéré et même demandé. Pour rappel cette opération avait dû être interrompue en raison des violences urbaines qui ont touché la France en juillet dernier à la suite de la mort du jeune Nahel à Nanterre (Hauts-de-Seine).

A l’image de son collègue LR, Estelle Youssouffa, députée Liot de Mayotte, est également très concernée et inquiète de l’insécurité qui frappe le département. Dénoncant une «impunité totale de barbares», l’élue a elle aussi demandé le retour de «Wuambushu» ainsi que la mise en place de «l’état d’urgence». «Mayotte a besoin de mesures fortes pour ramener la sécurité», a-t-elle déclaré.