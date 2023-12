Disparition de Mélodie à Marseille : pourquoi sa vie de couple intrigue les enquêteurs

Plus d’un mois après sa disparition, le 3 novembre dernier, Mélodie Mendes Da Silva n’a toujours pas donné signe de vie. Mais après la découverte de plusieurs éléments concernant le train de vie de son couple, et ses rapports parfois dysfonctionnels, de nouvelles pistes se dessinent.

Voici trente-huit jours que Mélodie Mendes Da Silva a disparu, sans laisser de traces, ni donner le moindre signe de vie. Le 3 novembre dernier, la mère de famille de 34 ans était sortie de son immeuble du 4e arrondissement de Marseille, sous l'œil des caméras de vidéosurveillance.

Chargée de mener les investigations, la brigade de répression du banditisme (BRB) a découvert plusieurs éléments intrigants sur sa vie de couple avec son compagnon Pearl Rocha, qui est le père de son deuxième enfant.

L’enquête a révélé un train de vie luxueux mené par le couple ensemble depuis quinze ans, pourtant en inadéquation avec leurs revenus déclarés. Malgré une formation en esthétique qui devait lui permettre d’ouvrir son propre salon de beauté avec sa sœur au moment de sa disparition, Mélody ne travaillait pas depuis plusieurs années.

Un trafic de stupéfiants lié à la disparition ?

De son côté, son compagnon est employé chez un grossiste alimentaire, et touche un salaire «modeste», selon les informations du Parisien. Pourtant, les investigations ont fait état de près de 20.000 euros dépensés en octobre dernier pour la célébration de leur 15e anniversaire de vie commune.

Sur Snapchat, Mélodie avait posté la vidéo d’une escapade en amoureux en Suisse, à bord d’un jet privé. Dans leur logement récemment perquisitionné dans le cadre de l’enquête sur sa disparition, ont été retrouvés des vêtements de marques de luxe appartenant à la disparue, ainsi que des souvenirs d’un voyage dans une villa en Espagne.

À l’origine de ce train de vie pourrait se trouver un trafic de stupéfiants, dans lequel est impliqué son compagnon depuis plusieurs années. Déjà poursuivi à plusieurs reprises, Pearl Rocha avait toujours été relaxé, après des vices de procédures.

Cette hypothèse pourrait laisser penser que la disparition de Mélodie serait liée à un règlement de comptes, à une intimidation ou à des représailles, mais son compagnon affirme n’avoir reçu aucune rançon depuis.

Un couple fragile

La relation de couple des deux parents a aussi préoccupé les enquêteurs, en raison de son caractère parfois tumultueux.

«À la maison comme en public, c’est Mélodie qui commandait», a expliqué dans le Parisien une connaissance du couple, révélant l'existence d’un climat violent.

«Mélodie a [...] un gabarit qui lui permet d’aller à l’affrontement. Elle mesure 1m75, pèse plus de 100 kg et a pratiqué la boxe dans sa jeunesse. Elle n’a peur de personne et n’hésite pas à en venir aux mains, y compris avec des hommes et y compris avec Pearl», a indiqué la même source. De son côté, le père de famille est décrit comme un homme «d’humeur égale», «serviable», «discret», et souvent effacé derrière sa compagne.

De plus, des infidélités s’étaient invitées des deux côtés au sein du couple ces derniers mois, poussant les enquêteurs à envisager l’hypothèse d’une vengeance de la part d’une épouse trompée.