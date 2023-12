Eric Ciotti : «Il faut qu'Emmanuel Macron gouverne différemment, avec beaucoup moins d'arrogance, de mépris pour la représentation nationale»

«Il faut qu'Emmanuel Macron gouverne différemment, avec beaucoup moins d'arrogance, de mépris pour la représentation nationale», a lancé Éric Ciotti ce mardi sur CNEWS, au lendemain du rejet du projet de loi immigration.

Un appel lancé à Emmanuel Macron pour faire évoluer son mode de gouvernance. Invité sur CNEWS ce mardi, le président des Républicains Éric Ciotti a commenté l’échec lié au rejet du projet de loi immigration porté par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Le chef de file LR est revenu sur l’idée soumise par son parti politique de modifier la constitution après le désaveu politique subi par la macronie.

«Nous voulions une réforme de la constitution. L’objectif n’est pas de reprendre la main mais de renouer le lien avec les Français et de leur redonner la parole sur ce sujet. Nous avions fait cette proposition, nous disons toujours qu’elle est sur la table. Elle a été balayée d’un revers de main avec virulence par le ministre de l’Intérieur jeudi dernier à l’Assemblée nationale», a rappelé Eric Ciotti.

Il en a profité pour lister les aspects positifs de cette proposition sur un plan concret. «Pourtant, cette proposition apportait des réponses très claires sur l’expulsion, on l’a vu avec l’Ouzbékistan, sur l’asile à la frontière, sur les plafonds migratoires… Tout était à l’intérieur», a affirmé le député des Alpes-Maritimes.

«On parle fort et on agit faible», critique Eric Ciotti

Le président du parti LR a pointé du doigt l’écart entre le discours volontairement ferme du gouvernement et la faiblesse des actes menés sur le terrain.

«Je vois bien qu’il y a souvent une volonté de tromper un peu l’opinion. On parle fort et on agit faible. C’est ça que ne veulent plus les Français. Nous, nous avons des propositions très claires. Nous en avons pour la France, un vrai chemin de réformes. Nous en avons sur le texte migratoire, et là, les choses sont claires : nous voulons le texte du Sénat», a indiqué Éric Ciotti.

Ce dernier a rappelé au chef de l’État qu’il ne pouvait pas gouverner seul, notamment pour faire passer ses propositions de loi. En témoigne l’échec retentissant de ce lundi avec le texte sur l’immigration.

«Emmanuel Macron n’a pas de majorité à l’Assemblée nationale. Il faut qu’il en tire les conséquences et il faut qu’il gouverne différemment avec beaucoup moins d’arrogance et de mépris pour la représentation nationale», a conclu Eric Ciotti.