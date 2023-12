Bruno Le Maire : «Je vais recevoir les syndicats de Casino aujourd’hui»

«Je vais recevoir les syndicats de Casino aujourd’hui», a annoncé Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, ce jeudi sur CNEWS.

Une nouvelle rencontre en plein démantèlement de Casino. Ce jeudi 21 décembre, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé sur CNEWS qu'il rencontrerait de nouveau les syndicats des supermarchés et hypermarchés Casino.

«J'ai reçu des syndicats de Casino il y a une semaine, je les recevrai à nouveau aujourd'hui pour leur dire que la protection de l'emploi est ma priorité absolue. Il y a un certain nombre d'hypermarchés et de supermarchés qui vont être cédés de Casino à Intermarché et Auchan. J'ai reçu hier les dirigeants d'Intermarché et d’Auchan et je leur ai dit “Écoutez-moi, je vous demande une seule chose : vous devez préserver l'emploi"», a-t-il rappelé.

Des engagements à tenir pour Intermarché et Auchan

«Ils ont pris des engagements, je veillerai à ce que ces engagements soient tenus si jamais il y a des emplois qui sont menacés. Je veille à ce que ce qui a été dit soit respecté. Je le fais à chaque fois et cela donne des résultats. Il faut que l'emploi soit préservé», a rappelé Bruno Le Maire.

Le ministre a ensuite évoqué la question des dépôts. «La deuxième chose, c'est au-delà des hypermarchés et du supermarché, la question des dépôts sur lesquels il peut y avoir des difficultés particulières. Et soyons très lucides, la vraie difficulté est sur le siège de Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où céder des hypermarchés et supermarchés, à Intermarché et à Auchan, dont les centres ne sont pas localisés à Saint-Étienne», a-t-il indiqué sur CNEWS.

«Ça pose une difficulté très concrète sur le siège Saint-Étienne, il faut qu'on focalise nos efforts désormais sur le siège de Saint-Étienne», a conclu le ministre de l'Economie.