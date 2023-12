Grève à l'appel de la Fédération nationale des policiers municipaux de France : un réveillon sous tension ?

Un appel national à la grève des policiers municipaux a été lancé pour les réveillons de ce dimanche 24 et du 31 décembre. Les syndicats revendiquent notamment une revalorisation de leur statut, et de leurs salaires par rapport à leurs homologues de la police municipale.

Les agents de la police municipale ne veulent plus être considérés comme des «sous-policiers». En colère, la Fédération national des policiers municipaux de France a appelé à un mouvement de grève pour les réveillons de Noël et du Nouvel an, ce dimanche 24 et dimanche 31 décembre.

Le collectif à l'initiative de la grève rassemble huit syndicats représentatifs - l’UNSA, la CGT, la CFDT, le FSU) et non représentatifs (SUD, la CFTC, SNSP, SNPM).

La nouvelle Fédération nationale des policiers municipaux de France (FNPMF) et l’Association nationale des cadres territoriaux de sécurité dans plusieurs villes de France, se sont également jointes à l’appel.

«On nous demande de faire toujours plus, sans valoriser nos responsabilités et la pénibilité de notre métier», s’est indigné Christian Donadio, membre délégué de la Fédération syndicale unitaire (FSU) territoriale.

Quelles sont leurs revendications ?

L’une des principales revendications des policiers municipaux concerne la prime indemnité, l’équivalent de la «prime feu» chez les sapeurs-pompiers. Mais contrairement à leurs homologues, les agents de police municipale ne cotisent pas pour leur retraite sur cette prime.

Aussi, les grévistes demandent une revalorisation des salaires, et souhaitent aussi bénéficier - comme leurs homologues de la police nationale - de la bonification, qui leur permet de partir plus tôt à la retraite, en raison de la pénibilité du métier.

Avant cette grève de fin d’année, plusieurs actions de protestation avaient déjà été menées à l’initiative du collectif. À Longjumeau (Essonne), certains policiers municipaux ont décidé de n'assurer plus que les missions les plus urgentes depuis le 15 novembre.

À Strasbourg, les agents s’étaient mis symboliquement en grève le 25 novembre, jour de l'inauguration du marché de Noël à Strasbourg, avec le soutien de la maire (EELV), Jeanne Barseghian.

Parallèlement à ce mouvement de grève, leur absence dans certaines villes lors de ces deux soirées de réveillons pourraient faire craindre des tensions.