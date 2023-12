Disparition inquiétante près de Lyon : Lola, 15 ans, a été retrouvée «saine et sauve»

La police du Rhône avait lancé un appel à témoins afin de retrouver Lola, 15 ans, qui était portée disparue depuis le 18 décembre. L'adolescente a finalement été retrouvée «saine et sauve».

Un soulagement pour la famille. Depuis plus d'une semaine, l’adolescente n’avait pas donné signe de vie après avoir été aperçue pour la dernière fois à Villefranche-sur-Saône (Rhône), le 18 décembre dernier.

#AppelàTémoins - TERMINE |



Récemment portée disparue, Lola a été retrouvée saine et sauve grace à votre mobilisation et vos nombreux partages.



Merci de ne plus relayer la photo et l'avis de disparition la concernant. pic.twitter.com/B5LlJraJS8

— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) December 25, 2023