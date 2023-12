Nouvel An : ces villes qui imposent un couvre-feu aux mineurs

Comme chaque année, la nuit du 31 décembre met particulièrement à cran les autorités. Pour pallier d'éventuels débordements, certaines mairies ont décidé d'imposer un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés.

Les jeunes dans l'œil du cyclone. La Saint-Sylvestre est l'une des fêtes qui engendre le plus de débordements et de violences urbaines dans les rues françaises chaque année.

Certaines villes ont mis en place des arrêtés pour imposer un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés de moins de 16 ans. Strasbourg en fait partie : «Instauration d’un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés par l’un de leurs parents ou d’un représentant de l’autorité parentale à partir du dimanche 31 décembre 2023 à 22h00 au lundi 1er janvier 2024 à 06h00», explique le Préfet du Bas-Rhin dans un communiqué.

LES JEUNES DE PLUS EN PLUS IMPLIQUÉS DANS LES VIOLENCES URBAINES

La principale raison invoquée est la sécurité. Une décision motivée par l'implication de plus en plus récurrente des mineurs dans les violences urbaines durant ces dernières années : «Malgré les mesures mises en place, les violences urbaines de la Saint-Sylvestre 2021 avaient permis de constater la sur-représentation des individus âgés de 16 ans ou moins, les mineurs de moins de 16 ans représentant à eux seuls plus de 44% des interpellations.

L'année dernière à Strasbourg, 40 personnes avaient été interpellées, principalement pour détention de mortiers d’artifices et 57 véhicules incendiés. Trois gendarmes et un policier avaient été légèrement blessés dans la ville.

Le Bas-Rhin n'est pas le seul département à prendre ce type de mesure, dans l'Oise, la ville de Compiègne procède elle aussi à un couvre-feu similaire pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés.

Lors de l'édition 2022 du Nouvel An, le bilan des dégâts était de 490 interpellations et 690 véhicules brûlés dans la nuit du 31 décembre en France.