Romans-sur-Isère : la maire Marie-Hélène Thoraval à nouveau menacée de mort

La maire de Romans-sur-Isère (Drôme) Marie-Hélène Thoraval a indiqué ce mardi 2 janvier avoir été à nouveau menacée de mort sur les réseaux sociaux. L’édile a porté plainte.

Sa vie à nouveau menacée. Ce mardi 2 janvier, Marie-Hélène Thoraval, maire divers droite de Romans-sur-Isère (Drôme) a indiqué avoir reçu des menaces de mort sur le réseau social Instagram. «Je suis à nouveau la cible d’une menace de mort sur mon compte Instagram. Une plainte va être déposée. Rien ni personne ne me fera renoncer», a-t-elle écrit sur le réseau social X.

Je suis à nouveau la cible d'une menace de mort sur mon compte Instagram. Une plainte va être déposée. Rien ni personne ne me fera renoncer. #JusticepourThomas pic.twitter.com/czP12mbPRI — mh_thoraval (@MH_Thoraval) January 2, 2024

Pour rappel, le drame de Crépol, menant à la mort de Thomas, un adolescent de 16 ans mortellement poignardé par des jeunes issus du quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère, avait mis en lumière l’élue, qui avait dénoncé une hausse de l’insécurité.

Invitée ce mardi sur CNEWS, Marie-Hélène Thoraval a pointé du doigt le manque d’action du gouvernement vis-à-vis de la délinquance qui, selon elle, sévit de plus en plus dans les territoires ruraux. «Je me sens tellement soutenue que je me sens ignorée», a-t-elle ironisé.

Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère après le drame de Crépol et au sujet du soutien apporté par le gouvernement : «Je me sens tellement soutenue que je me sens ignorée parce qu'on n'a pas eu de réponse.» dans #LaMatinale pic.twitter.com/BjigULqZL7 — CNEWS (@CNEWS) January 2, 2024

Une série de menaces

Depuis le 18 novembre et la mort de Thomas à Crépol, Marie-Hélène Thoraval a reçu plusieurs menaces de mort. Deux hommes ont déjà été arrêtés pour certains de ces messages. Un individu d’une trentaine d’années a d’ailleurs été condamné à huit mois de prison ferme le 6 décembre dernier.

Un autre suspect, interpellé en région parisienne, sera lui jugé au début du mois de février pour des menaces de décapitation. Dans l’attente de son procès, il a été placé en détention provisoire.