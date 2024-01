Crues dans le Pas-de-Calais : Christophe Béchu et Olivier Véran au chevet des sinistrés ce jeudi

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, sont attendus ce jeudi 4 janvier dans le Pas-de-Calais, département qui subit depuis d’importantes crues à répétition, pour y apporter leur soutien aux secours et aux sinistrés.

Un département à bout de souffle. Alors que le Pas-de-Calais était toujours ce mercredi en alerte rouge en raison d’importantes crues, Christophe Béchu et Olivier Véran, respectivement ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et porte-parole du gouvernement, sont attendus ce jeudi 4 janvier sur place.

L’objectif de ce déplacement est de constater les dégâts causés par ces fortes intempéries, mais aussi rencontrer les secours, élus locaux et les sinistrés, victimes de ces crues.

Les deux membres du gouvernement se rendront ainsi dans plusieurs villages du département. Ils visiteront en effet les communes d’Arques, de Thérouanne ou encore de Bourthes.

plus de 50 communes touchées

C’est la deuxième fois en peu de temps que le Pas-de-Calais est sujet à de telles catastrophes. En novembre dernier, Emmanuel Macron avait annoncé un effort de 50 millions d’euros pour aider les collectivités du département, déjà victimes de crues.

Selon la préfecture du Pas-de-Calais, plus de 50 communes sont touchées dans le département, 198 ont été évacuées. D'après le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis, plus de 10.000 foyers sont privés d’électricité, 8.500 dans le Pas-de-Calais, 1.850 dans le Nord.

Ce mardi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur X avoir donné instruction «de renforcer le dispositif de secours» avec 120 nouveaux sapeurs-pompiers et des militaires de la sécurité civile.