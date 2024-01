Vols et dégradations à Lyon : les commerçants tirent la sonnette d'alarme

Après les émeutes de juillet, certaines boutiques du 2e arrondissement de Lyon connaissent de nouvelles dégradations et des tentatives de vol à répétition depuis plusieurs mois.

Porte fracturée, saccages et dégradations… Voici ce que vivent de nombreux commerçant du 2e arrondissement de Lyon depuis plusieurs mois. Démunis face à une situation qui s’aggrave, ils attendent une réaction forte des autorités.

«Depuis quelques semaines, ça s’est vraiment accéléré. Quasiment tous les jours aujourd’hui, des magasins alimentaires sont touchés comme des restaurants mais également des fleuristes et des coiffeurs. Des magasins qui n’étaient pas visés auparavant», a déploré auprès de CNEWS Fabrice Bonnot, président de l’association du quartier Charité-Bellecour.

Un mode opératoire «sans faille»

De petits commerces familiaux que les voleurs ciblent, avec un mode opératoire bien défini et une détermination sans faille : «Ils vont essayer par la vitrine, par la porte principale du commerce, mais aussi par les portes dérobées des parties communes. Nous avons même eu des infractions par les toits des immeubles pour justement arriver à l’intérieur des commerces», a ajouté Fabrice Bonnot. A tire d'exemple, la fromagerie du quartier a vu sa porte fracturée quatre fois en l’espace d’un mois.

Pendant les fêtes de fin d’année, les vols et les cambriolages sont généralement en hausse, et la fermeture du commissariat du 2e arrondissement pour cause de travaux, n’arrange pas les choses. «La fermeture du commissariat date maintenant d’un an et demi à peu près. Le problème d’effectifs de police, le problème de la fermeture du commissariat du 2e peuvent avoir un lien avec tout ça, c’est certains», a estimé de son côté William Delamarre, syndicat SGP Police.

Pour faire face à ce phénomène, la présence policière et les patrouilles pédestres ont été renforcées avec l’appui de la police municipale. Le commissariat lui, devrait rouvrir en février.