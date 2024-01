Attentats de Charlie Hebdo : des cérémonies de commémoration organisées ce dimanche à Paris

La maire de Paris Anne Hidalgo rendra hommage ce dimanche 7 janvier aux victimes des attaques terroristes qui avaient visés, il y a neuf ans, Charlie Hebdo mais aussi des policiers et l’Hypercacher de la porte de Vincennes.

«Paris n’oublie pas». Plusieurs cérémonies d’hommages aux victimes des attentats survenus les 7 et 9 janviers 2015 se tiendront ce dimanche à Paris, en compagnie de plusieurs élus de la Ville, et de la maire de la capitale Anne Hidalgo. «Conformément aux souhaits des familles, ces cérémonies seront marquées – comme chaque année – par la sobriété, la dignité et le recueillement», a précisé la municipalité parisienne dans un communiqué.

Dépot de gerbes, minutes de silence et Marseillaise

A partir de 16h, un hommage sera rendu aux victimes de Charli Hebdo, en présence du maire du 11e arrondissement, devant le 10, rue Nicolas-Appert, là où se trouvaient les locaux du journal satirique. Quelques minutes plus tard les élus se rendront boulevard Richard-Lenoir devant la plaque érigée en mémoire du policier Ahmed Merabet. Ce dernier avait tenté de stopper les djihadistes qui sortaient des locaux de Charlie Hebdo.

Enfin, à 17h une cérémonie se tiendra devant l’Hypercasher au 23, avenue de la porte de Vincennes.

Outre la lecture de la plaque commémorative, les salutations aux familles, le dépôt de gerbes et les minutes de silence, la Marseillaise sera entonnée au cours de ces hommages.

Pour rappel, les attentats de janvier 2015 ont pris la forme d'une série de trois attaques terroristes islamistes visant tour à tour la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, des policiers et des clients d’une supérette cacher, et au cours desquelles 17 personnes ont été tuées ainsi que leurs trois assassins abattus par les forces de l'ordre.