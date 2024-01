Explosion de la rue de Trévise : une cérémonie commémore les 5 ans du drame ce vendredi

Une cérémonie en hommage aux victimes de l’explosion de la rue de Trévise est organisée cinq ans après l'accident ce vendredi. La mairie du 9e arrondissement de Paris a invité les habitants du quartier à se regrouper à partir de 9h.

Quatre morts et 66 blessés. Cinq années après la terrible explosion de la rue de Trévise à Paris, la mairie du 9e arrondissement de Paris organise un hommage aux victimes ce vendredi à partir de 9h.

Les Parisiens sont invités à se regrouper ce vendredi, à l’angle de la rue de Trévise et de la rue Sainte-Cécile, dans le 9e arrondissement de Paris. Ce rassemblement a l'objectif de rendre hommage aux victimes de l’explosion qui a eu lieu le 12 janvier 2019 dans cette petite rue en plein cœur de Paris. Comme chaque année depuis 2020, une exposition de photos et une série de témoignages seront organisées en commémoration du drame.

L'édile du 9e arrondissement de Paris et conseillère régionale de Paris Île-de-France, Delphine Bürkli, sera accompagnée de la présidente de l’association Victimes et Rescapés de l'Explosion de gaz rue de Trévise (VRET), Linda Zaourar et de la présidente de l’association Trévise ensemble, Dominique Paris, pour présenter la cérémonie.

Une inflitration d'eau à l'origine de l'explosion

Il y a cinq ans, le 12 janvier 2019, une explosion de gaz soufflait le quartier de la rue de Trévise, à Paris. Quatre morts, 66 blessés et 400 sinistrés avaient été recensés par les secours présents sur place.

Une information judiciaire avait été ouverte à la fin du mois de janvier 2019. La mairie de Paris et le syndic de copropriété de l’immeuble avaient été mis en examen pour «homicides et blessures involontaires» et «destruction, dégradation ou détérioration par l’effet d’une explosion ou d’un incendie». L’entreprise de BTP Fayolle, chargée en novembre 2016 des travaux sur le trottoir, avait été placée sous le statut de témoin assisté. À partir de la fin des investigations, les parties civiles avaient la possibilité de s’adresser aux juges d’instruction pour faire part de leurs observations ou des demandes d’actes.

En octobre 2023, les juges d’instruction annonçaient que les investigations sur les causes de l’explosion étaient terminées. Selon l’expert mandaté, le sinistre a trouvé son origine en 2015 à cause d’une «infiltration d’eau». Ainsi, un «début de fissuration de la canalisation de gaz, puis une propagation plus ou moins rapide d’une fissure», entraînaient un «écoulement de gaz vers le sous-sol du 6 rue de Trévise» le 12 janvier 2019.

Malgré cette expertise, «la Ville de Paris continue de considérer qu’aucune faute à l’origine de l’accident n’a été commise par ses services», avait rappelé l’avocate Me Sabrina Goldman à l’AFP en novembre 2023.