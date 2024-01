«Ils ont même fouillé les placards à sous-vêtements» : cambriolée plusieurs fois en deux jours, une restauratrice à bout de nerfs

Restauratrice à Hyères (Var), Béatrice Biglione vit dans la peur, depuis que son domicile et son restaurant ont été cambriolés deux fois en deux jours à la fin du mois de décembre.

Une insécurité toujours plus présente. Béatrice Biglione est restauratrice à Hyères dans le Var. À la fin de l'année 2023, son domicile et son restaurant ont été cambriolés à deux reprises en l'espace de 48 heures. Premier épisode le 19 décembre, avec un homme qui s'est introduit à son domicile. Le voisin de Béatrice a alors alerté la propriétaire grâce à un système de vidéo-surveillance. La femme, qui élève seule ses enfants, avait ensuite prévenu la police : «Ils se sont montrés rassurants entre guillemets, en me disant "Malheureusement, des cambriolages il y en a plein, mais ne vous inquiétez pas, ils ne reviendront pas"», a-t-elle expliqué sur CNEWS.

Malheureusement, deux jours plus tard, plusieurs individus se sont à nouveau introduits à son domicile et ont dévalisé son restaurant.

UN BUTIN IMPORTANT

Des bijoux ainsi qu'une importante somme d'argent ont été volés. Un préjudice qui s'élève à cinq semaines de travail : «On viole votre intimité. Ils ont fouillé dans les photos, ils ont fouillé dans tous les placards, ils ont fait les placards à sous-vêtements», a ajouté Béatrice, en larmes.

Aujourd'hui, la restauratrice vit dans la peur : «Ça faisait deux, trois ans que je sentais qu'il y avait de l'insécurité en France, mais là, on est touché de plein fouet. J'ai peur parce que j'entends des bruits, c'est compliqué», a-t-elle conclu.

Béatrice a porté plainte et a reconnu l'identité d'un des cambrioleurs. Malgré la peur, elle espère rouvrir son restaurant.