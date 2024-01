Mohamed Merah : Samuel Sandler, père et grand-père de trois victimes du terroriste, est décédé

Samuel Sandler, figure emblématique de la mémoire des victimes du terroriste Mohamed Merah, est décédé ce vendredi 12 janvier, à l’âge de 77 ans.

Près de douze après les attentats de Toulouse, les victimes de l’attaque perpétrée par le terroriste Mohamed Merah ont perdu leur principal représentant. Samuel Sandler, père et grand-père de trois d’entre eux, est décédé ce vendredi.

L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux par Elie Korchia, président du Consistoire central et également ancien avocat du défunt : «j’apprends avec une infinie tristesse le décès de mon ami Samuel Sandler, qui était un mensch et œuvrait inlassablement pour maintenir vivante la mémoire de son fils Jonathan et de ses petits-fils Arié et Gabriel, victimes du terrorisme islamiste».

Que sa mémoire soit bénie. pic.twitter.com/pigmkDg6T0 — Elie Korchia (@ElieKorchia) January 12, 2024

Mohamed Merah avait assassiné les trois membres de la famille de Samuel Sandler, âgés respectivement de 30, 5 et 3 ans, le 19 mars 2012, devant l’école Otzar Hatorah de Toulouse. Il avait aussi abattu Myriam Monsonégo, âgée de 8 ans, qui était la fille du directeur.

Le terroriste de 23 ans avait fait sept victimes au total, lors d’une série d’attaques jihadistes. Il a fini par être tué trois jours plus tard par le Raid.

Un homme de mémoire

«Depuis ce carnage, je vis sous anesthésie, comme un fantôme. Leur absence me hante», avait confié Samuel Sandler en mars 2022, au cours d’un hommage rendu aux victimes. Il en avait profité pour déclarer que «la guerre» contre les juifs, «n’a jamais cessé».

«Il était devenu une figure emblématique» de la mémoire des personnes décédées au cours de ces attaques, a déclaré Elie Korchia à l’AFP. Il a par ailleurs déclaré que son décès est survenu à la suite d’une crise cardiaque.

Peu de temps après son message sur les réseaux sociaux, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Julien Charles, a fait part de son émotion, au même titre que Jean-Jacques Brot, préfet des Yvelines, qui a salué sa mémoire. «Samuel Sandler restera à jamais gravé comme un symbole de résilience et de dignité, face à la lâche cruauté qui a touché sa famille», a déclaré Karl Olive, député des Yvelines, sur X.

Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, a quant à lui avancé que «pour l’avoir accompagné durant ces douze dernières années, je peux affirmer que Samy est mort de chagrin».