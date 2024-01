Cyclone Jenny à La Réunion en 1962 : vents à 280 km/h, 37 morts, 16.000 sans-abri... Le jour où l'île a vécu l'une des pires tempêtes de son histoire

Le cyclone Jenny, qui a frappé la Réunion en 1962, a laissé une empreinte indélébile dans les mémoires. Au-delà du lourd bilan humain et matériel, de 37 morts, 150 blessés et 16.000 personnes sans-abri, sa soudaineté et sa violence ont surpris la population.

Une date gravée dans l'histoire de La Réunion. Alors que le département français se prépare à l'arrivée du cyclone Belal ce dimanche 14 janvier, les Réunionnais se souviennent encore du cyclone Jenny qui a touché l'île le 28 février 1962, causant la mort de 37 personnes et blessant 150 autres.

Formé en direction de Diego Garcia, trois jours auparavant, personne n'a pu prévoir que l'île allait être touchée par l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices qu'elle ait connue. Dans l’océan Indien, les rares postes d’observation ne relevaient pas encore la position et l’importance des cyclones.

Ainsi, le 28 février, lorsque la RTF a diffusé le bulletin météo à 7h30, il était déjà trop tard. Les habitants étaient au travail et les pêcheurs en mer, mais par chance, les écoles étaient encore fermées pour les vacances.

Entre 12h30 et 12h50, l’ouragan s'est abattu avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 280 km/h. Après une courte accalmie vers 13h30, la tempête Jenny s'est à nouveau intensifiée, détruisant tout sur son passage.

Le premier cyclone à être officiellement baptisé

Le cyclone n'a duré «que» deux heures, et pourtant, le bilan humain et matériel est très lourd. En effet, la partie Est de l'île a été extrêmement touchée, en particulier le village des Galets, situé entre Sainte-Anne et Saint-Benoît, qui a été complètement détruit. Les maisons de l’époque étant très fragiles, 16.000 personnes se sont retrouvées sans-abri et totalement démunis. Enfin les autorités ont déploré 37 décès et 150 blessés.

Tout comme Firinga (1989) ou Jenny (1962), qui sera la référence en termes d’intensité, le cyclone Belal s'apprête à causer beaucoup de dégâts. Toutefois, en arrivant par le Nord-Ouest, il pourrait toucher l’ensemble de l’île cette fois-ci, selon les informations de Météo-France, pouvant potentiellement causer bien plus de dégâts.