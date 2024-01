«Je leur devais des excuses» : le mea culpa d'Amélie Oudéa-Castéra après ses propos polémiques

«Je leur devais des excuses», a déclaré ce mardi la ministre de l'Education nationale Amélie Oudéa-Castéra après s'être entretenue avec le personnel éducatif de l'école publique Littré, d'où elle avait retiré son fils ainé pour le mettre dans le privé.

La fin de la polémique ? En déplacement au sein de l'école Littré, dans le 6eme arrondissement de Paris, Amélie Oudéa-Castéra s'est excusée auprès du personnel écucatif de l'établissement dans lequel son fils avait été scolarisé quelques mois.

En plus de s'être excusée, la ministre de l'Education nationale et des Sports a assuré devant les journalistes «regretter d'avoir nommé» l'établissement scolaire parisien.

Amélie Oudéa-Castéra l'assure, cette polémique n'a pas été le seul sujet de conversation entre elle et les enseignants de Littré : «C'était une conversation utile et constructive dans laquelle nous avons évoqué ensemble l'avenir de l'école et ses projets innovants. Ils m'ont aussi fait part de leurs attentes et de la manière dont il faut traiter les problèmes de l'école».

Une arrivée mouvementée

Mais avant de pouvoir échanger quelques mots avec les membres de l'équipe éducative, la ministre a été accueillie par quelques manifestants qui ont perturbé son arrivée.

Les opposants ont fait part de leur colère à la nouvelle ministre de l'Education nationale et des Sports en l'accueillant avec notamment des sifflets, chants et tambours.