Maïwenn : accusée d'avoir agressé Edwy Plenel, la réalisatrice écope d'une amende de 400 euros

Jugée ce mardi par le tribunal de police de Paris, la réalisatrice Maïwenn a été condamnée à 400 euros d’amende pour avoir agressé le cofondateur de Mediapart, Edwy Plenel.

Elle n’a jamais nié les faits et assume son geste. L’actrice et réalisatrice Maïwenn a été condamnée, ce mardi 16 juin, par le tribunal de police de Paris, à une amende de 400 euros pour violence volontaire à l’encontre du journaliste Edwy Plenel, cofondateur de Mediapart, le 22 février 2023 dans un restaurant parisien du 12e arrondissement.

La cinéaste devra également reverser un euro symbolique à la victime pour préjudice moral, ainsi que 1.500 euros à Mediapart.

«Je ne m'excuse pas et je ne regrette rien», a-t-elle déclaré pendant l’audience, ajoutant que son «comportement n'était pas à la hauteur du bouleversement dans sa vie» provoqué par un article de Mediapart, et que «c’est un tsunami dans la vie d'une femme de voir sa vie privée dans les médias». «C'est une agression à l'égard du métier que je fais», a rétorqué Edwy Plenel.

Des propos qu'elle ne souhaitait pas voir apparaître

Il y a près d’un an, Edwy Plenel dînait avec un avocat quand une femme, installée à une autre table et identifiée comme étant Maïwenn Le Besco par l’équipe, l’a saisi par les cheveux et «esquissé un crachat sur son visage». Suite à cette agression, l'homme avait déposé plainte.

Peu de temps après les faits, la comédienne a reconnu les faits, précisant les raisons de ce geste. Elle a évoqué une publication par Mediapart de son «audition» menée en juin 2020 par la police judiciaire dans l'affaire Luc Besson, pour laquelle le père de sa fille était accusé de viol par la comédienne Sand Van Roy. Alors qu’elle ne souhaitait pas apparaître dans l’article, le média d’investigation avait publié une partie de ses propos début 2021.