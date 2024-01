Bayonne : il plonge d’un immeuble de 18 mètres de haut et est interpellé par la police

Un homme âgé de 24 ans a plongé dans la Nive à Bayonne, le samedi 13 janvier, depuis le toit d'un immeuble de 18 mètres de hauteur. Il a été appréhendé et entendu par la police pour «mise en danger de la vie d’autrui», a-t-on appris ce mercredi 17 janvier.

Un plongeon vertigineux et surtout dangereux. À Bayonne (Pyrénées-Atlantique), la police a interpellé un jeune homme âgé de 24 ans pour avoir sauté dans la Nive depuis le toit d'un immeuble de 18 mètres de haut, le samedi 13 janvier, selon les informations de Sud-Ouest.

En début de soirée, vers 17h30, le plongeur a accédé au toit de la bâtisse du quai Galuperie, en empruntant les parties communes, avant de réaliser un plongeon spectaculaire de 18 mètres dans la Nive, sous le regard ébahi de plusieurs passants.

Quelques instants après, cet amateur de Cliff diving, ou «plongeons de l'extrême», a été repêché par les forces de l’ordre et conduit au commissariat pour «mise en danger de la vie d’autrui». Au cours de son audition, il a déclaré qu'il préparait cette performance depuis deux ans. De plus, pour garantir sa sécurité, un sauveteur en mer se trouvait également près de la rivière, dont la profondeur ne dépassait pas quatre à cinq mètres ce jour-là.

Un habitué des plongeons dangereux

Connu sous le pseudonyme de «Brice Poule» sur Instagram, où il compte près de 154.000 abonnés, le jeune homme est un habitué des plongeons risqués. Il avait notamment partagé une vidéo de lui sautant depuis le toit d'un bâtiment dans la Nive, lors des Fêtes de Bayonne de 2022. Cet «essai» avait suscité plus de critiques que d'admiration, surtout sur Instagram, où la légende «Car c'est ça qui me rend heureux» accompagnait la vidéo.

Le 30 septembre dernier, il a sauté dans les eaux du port de Saint-Jean-de-Luz à partir du sommet d'une des grues du chantier de l'îlot Foch, qui culmine à plus de 27 mètres. Le bureau du maire de la «Cité des corsaires» avait vivement réagi en qualifiant cet acte de «pure folie» et en condamnant «l'intrusion illégale» de l'auteur et de ses complices sur le site des travaux du centre-ville.

Le plongeur est sorti libre et sans poursuite de son audition au commissariat de Bayonne, samedi plus tard dans la soirée.