Uniforme à l’école : voici la liste des villes concernées par l’expérimentation

Le président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé mardi 16 janvier, le projet de l’expérimentation de tenue unique dans des établissements scolaires, en vue d'une possible généralisation. Voici la liste des villes qui vont participer à ce test.

Lors de la conférence de presse qu’il a tenue, ce mardi 16 janvier, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé plusieurs projets pour l’école dont un qui a attiré plus particulièrement l’attention : l’uniforme à l’école.

Le chef de l’État a indiqué que certains établissements à travers l’Hexagone étaient prêts à tenter l’expérience d’une tenue unique pour les élèves. Dans le cas où cette expérimentation porterait ses fruits, le président de la République a indiqué que la mesure pourrait être généralisé dès 2026.

Le ministère de l’Éducation a détaillé dans un guide envoyé aux collectivités volontaires l'expérimentation de l'uniforme à l'école, au collège et au lycée, rappelant son objectif «d'améliorer le climat scolaire». «Cette démarche vise en tout premier lieu à renforcer la cohésion entre élèves et à améliorer le climat scolaire», a déclaré le ministère.

Selon ce dernier, «le port d'une tenue vestimentaire commune est susceptible de créer une atmosphère de travail et d'égalité au sein de l'établissement». C'est aussi «un moyen de valoriser l'image de l'école et de l'établissement en créant un sentiment d'appartenance et d'unité entre les élèves», selon le document.

Les villes qui participeront à l'expérimentation :

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence



Marseille



Cassis



Châteaurenard

Aisne

Saint-Quentin

Oise

Beauvais



Crépy-en-Valois

Somme

Ham

Territoire de Belfort

Belfort

Pyrénées-Atlantiques

Labastide-Monréjeau

Seine-et-Marne

Arbonne-la-Fôret

Seine-Saint-Denis

Coubron



Neuilly-sur-Marne



Aubervilliers

Nord

Tourcoing



Attiches



Denain

Hérault

Béziers



Pérols



La Grande-Motte

Pyrénées-Orientales

Perpignan

Loire-Atlantique

Nantes

Mayenne

Laval

Sarthe

Saint-Calais

Aube

Troyes



Apatou



Saint-Benoît



Tampon



Saint-Louis



Mamoudzou

Allier

Cusset

Alpes-Maritimes

Nice



Cannes

Gard

Beaucaire

Cher

Saint-Doulchard

Côtes-d’Armor

Plouisy

Eure

Évreux

Eure-et-Loir

Dreux

Haute-Garonne

Balma

Haute-Vienne

Limoges

Hauts-de-Seine

Puteaux

Indre

Villedieu-sur-Indre

Lot

Vayrac

Marne

Reims

Meuse

Bar-le-Duc

Moselle

Bouzonville



Florange



Metz

Nièvre

Nevers

Pas-de-Calais

Le Touquet



Ambleteuse



Marck

Rhône

Pierre-Bénite

Saône-et-Loire

Autun

Seine-et-Marne

Voisenon

Vendée

Talmont-Saint-Hilaire

Yvelines

Plaisir



Poissy