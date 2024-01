Tours : sexisme, agressions, insécurité... Une brigade dédiée à la sécurisation des transports déployée dès ce lundi

À Tours (Indre-et-Loire), les tramways et les bus Fil Bleu bénéficient d’une nouvelle brigade de sécurisation dans les transports dès ce lundi 22 janvier. Ces renforts avaient été promis par le ministère de l’Intérieur il y a plus d’un an.

La brigade de sécurisation des transports en commun a vu le jour ce lundi 22 janvier à Tours (Indre-et-Loire), plus d’un an après la promesse du ministre de l’Intérieur qui avait annoncé sa création dans plusieurs communes françaises de province.

«La délinquance dans les transports a baissé de 8% cette année et de 18% depuis septembre», avait-il indiqué lors de cette annonce en 2022.

Le dispositif déployé à Tours compte une dizaine de policiers qui assureront les mêmes missions que les Services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun (SISTC), mais dans un réseau de transports moins dense.

En partenariat avec la société de transport Keolis, elle est chargée de lutter contre la délinquance dans les transports et notamment contre les violences sexuelles et les outrages sexistes ou toute atteinte liée aux personnes ou aux biens.

Les agents mobilisés travailleront à bord des tramways et des bus, mais aussi dans les gares.

Des dispositifs similaires sont également en cours de déploiement dans plusieurs villes françaises comme Montpellier, à l’approche des Jeux Olympiques cet été.