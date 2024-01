Colère des agriculteurs : la préfecture du Lot-et-Garonne aspergée de lisier à Agen (vidéo)

La préfecture du Lot-et-Garonne a été aspergée, ce mercredi à Agen, de lisier avec un épandeur par des agriculteurs en colère, donnant lieu à des images impressionnantes.

Après plusieurs jours de mobilisation et au lendemain de l'accident mortel en Ariège, qui a coûté la vie à deux personnes, les agriculteurs poursuivent leur mouvement. La préfecture du Lot-et-Garonne a ainsi été aspergée de lisier avec un épandeur, ce mercredi à Agen. De multiples départs de feux ont également été observés devant la préfecture.

Marges de la grande distribution, jachères, pesticides, normes environnementales, autorisations administratives, prix du gazole, politique agricole commune... Cultivateurs et éleveurs n'ont pas tous les mêmes demandes mais partagent un même malaise, divisés entre désir de produire et nécessité de réduire leur impact sur la biodiversité et le climat, le tout avec des enjeux financiers qui prennent à la gorge la plupart des paysans.

Une réunion prévue ce jeudi

Selon nos informations, Gabriel Attal tiendra une réunion de travail avec les ministres de l’agriculture, Marc Fesneau, de l’environnement, Christophe Béchu, et de l’économie, Bruno Le Maire, ce jeudi à 8h30 sur les réponses qui peuvent être apportées. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, a évoqué des pistes à l’étude sur la fiscalité du gazole non routier et «les avances de trésorerie» aux chefs d’exploitation. Le premier ministre, Gabriel Attal, «s’est engagé à se rendre très rapidement sur le terrain», a-t-elle ajouté.

«Le mot d’ordre, c’est qu’il ne doit pas y avoir de tabou, on doit pouvoir avancer sur tous les sujets», a insisté Prisca Thevenot, pointant les «normes environnementales», qui, «de temps en temps, plutôt que de libérer et protéger, sont venues asphyxier» l’agriculture française.