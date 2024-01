Censure de la loi immigration : «Ce n'est aucunement une surprise», réagit Eric Zemmour

«Ce n'est aucunement une surprise», a réagi ce jeudi sur CNEWS Eric Zemmour, président de Reconquête, après la censure de la loi immigration par le Conseil constitutionnel.

Une décision qui n'est «aucunement une surprise». Éric Zemmour s'est exprimé sur CNEWS alors que le Conseil constitutionnel a invalid, ce jeudi 25 janvier, 32 articles du texte sur la loi immigration.

«Ce n’est aucunement une surprise. J'étais venu sur votre chaîne immédiatement après le vote de la loi pour dire qu'il n'en resterait rien et que de cette loi, il ne resterait que la régularisation des 10.000 clandestins», a-t-il déclaré sur le plateau de Christine Kelly.

«Merci Marine Le Pen»

«Je me souviens très bien que les LR exultaient de joie, disaient que c'était leur texte, que Marine Le Pen parlait de victoire idéologique, qu'elle a même dit que sans les voix du RN, il n'y aurait pas eu de vote de cette loi. Elle avait bien raison», a ajouté le chef de file du mouvement Reconquête.

«Aujourd'hui, nous devons remercier Marine Le Pen de la régularisation des 10.000 clandestins. Et quand je dis la régularisation des 10.000 clandestins, ça veut dire non seulement les 10.000 clandestins mais leur famille, donc à peu près 50.000 personnes. Donc, merci Marine Le Pen», a ajouté Éric Zemmour.

«Je vais vous dire ce que moi je savais, c'est à dire qu'il ne resterait plus que ça. Elle aussi le savait et les gens autour de LR aussi le savaient. Seulement ils ont préféré faire un numéro politique, politicien, de communication, de dire 'Voilà, on a gagné', quelque soit le résultat ensuite pour les Français. Aujourd'hui, évidemment, les mêmes qui exultaient il y a un mois, s'indignent. Tout ça est manigance, fausseté, mensonge», a conclu l'ancien candidat à l'élection présidentielle.