Siège de Paris : ce que l'on sait du dispositif prévu pour éviter le blocage de Rungis et des aéroports franciliens

Le gouvernement a promis un «dispositif défensif important» face à la volonté d'agriculteurs d'entamer un «siège» de Paris à partir de ce lundi, tandis que la FNSEA a appelé au «calme» mais prévenu que la mobilisation de la profession resterait «totale».

Un dispositif renforcé. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé ce dimanche le déploiement d'un «dispositif défensif important» pour empêcher tout blocage de Rungis et des aéroports parisiens, et prévenir toute entrée dans Paris. Les syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs du Grand Bassin parisien ont notamment annoncé un «siège de la capitale pour une durée indéterminée» à partir de lundi à 14h.

Pour empêcher ces actions, le ministre de l'Intérieur a réuni place Beauvau les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, Frédéric Veaux et Christian Rodriguez, ainsi que le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a-t-on précisé dans l'entourage de Gérald Darmanin. Le ministre a renouvelé sa demande de «modération» de la part des forces de l'ordre à l'encontre des agriculteurs.

«La posture reste la même : les forces de l’ordre doivent agir avec grande modération», a-t-on expliqué place Beauvau. Les forces de l'ordre, «n’interviennent qu’en dernier recours et dans le seul cas où l’intégrité des personnes serait menacée ou les bâtiments/biens publics ou privés exposés à de graves dégradations», a-t-on ajouté.

Sept points de blocage

Selon les informations du Parisien, le blocus de Paris devrait s’organiser autour de sept points de blocage. Ils seraient situés sur l’A1, l’A4, l’A5, l’A6, l’A12, l’A13 et l’A15. Les points précis de blocage doivent toujours être établis.

Gérald Darmanin a par ailleurs décidé d'organiser une réunion de crise, ce dimanche à 18h, pour préparer la journée de lundi. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, sera présent pour cette cellule interministérielle de crise.