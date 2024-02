SUV à Paris : Peugeot 3008, Kia Sportage, Audi Q5… Voici les modèles concernés par les nouveaux tarifs de stationnement

Plus d'une cinquantaine de modèles de SUV seront concernés par la hausse du tarif de stationnement dans la capitale, effective à compter du 1er septembre.

Votée ce dimanche 4 février, l’augmentation du tarif du stationnement pour les SUV sera appliquée à partir du 1er septembre. Une mesure qui devrait concerner de nombreux véhicules respectant plusieurs critères bien précis.

Concrètement, l’utilisateur d’un véhicule thermique ou hybride rechargeable dépassant 1,6 tonne, ou deux tonnes pour un véhicule électrique, devra bientôt payer 18 euros l’heure de stationnement dans les arrondissements centraux de Paris, et 12 euros pour les arrondissements extérieurs.

De nombreux modèles populaires font partie des véhicules concernés par la nouvelle. Voici la liste des modèles concernés par les nouveaux tarifs de stationnement, établie par nos confrères d’AutoPlus.

Alfa Romeo

Tonale et Stelvio

Audi

Q3 (sauf35 TFSI 150), Q3 Sportback (sauf 35 TFSI 150), Q5, Q5 Sportback, Q7, Q8, Q4 e-tron, Q4 e-tron Sportback (sauf e-tron 40), Q8 e-tron et Q8 e-tron Sportback

BMW

X1 (sauf 18I/20I/18D), IX1 xDrive30 313 ch, X2 (sauf sDrive20I), IX2 xDrive30 313 ch, X3, IX3 M Sport 286, X4, iX, X5, X6, X7 et XM Label Red

Citroën

C5 Aircross Hybrid 136/180/225

Defender

90, 110 et 130

Discovery

Discovery et Sport

Ford

Kuga et Mach-E

Honda

e:Ny1 Advence BEV, ZR-V e:HEV et CR-V Hybrid

Hyundai

Tucson et Santa Fe

Jaguar

E-Pace, F-Pace, et I-Pace

Jeep

Renegade Hybride rechargeable, Compass Hybride rechargeable, Grand Cherokee 2.0 Turbo, Wrangler et Gladiator 3.0 V6

Kia

Sportage (sauf 1.6 T-GDI 150 MHEV), Sorento et EV9

Lexus

NX, RZ 450e et RX

Mercedes

EQA, EQB, EQE SUV, EQS SUV, GLA (tout sauf 180 Progressive, Business et AMg Line/200 Progressive et AMG Line), GLB, GLC SUV, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS et Classe G

Nissan

Qashqai e-Power, X-Trail et Ariya (87 kWh)

Peugeot

Ancien 3008 (versions hybrides rechargeables)

Porsche

Macan, Cayenne et Cayenne Coupé

Range Rover

Range Rover, Sport, Velar et Evoque

Renault

Espace Iconic E-Tech 200ch et Rafale

Skoda

Karoq (sauf le 1.0 TSI 110ch), Enyaq iV, Enyaq Coupé et Kodiaq (versions 5 et 7 places)

Tesla

Model X

Toyota

RAV 4, Highlander, bZ4X AWD et Land Cruiser

Volkswagen

Ancien Tiguan (sauf le 1.5TSI), ID.4 (sauf le Pure et Pure Performance), ID.5 et Touareg

Volvo

XC40, XC60, XC90, XC40 Recharge et EX90