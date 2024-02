Météo : y aura-t-il de la neige en montagne pour le début des vacances d'hiver ?

Les vacances scolaires commencent samedi pour la zone C, et le niveau d'enneigement de certaines stations est préoccupant. Si selon Météo-France, des chutes de neige importantes sont attendues dans les Alpes du Sud ce week-end, les autres massifs seront beaucoup moins bien lotis.

Bonne nouvelle pour les adeptes de sports d'hiver ayant choisi une station des Alpes du Sud, des chutes de neige abondantes sont attendues ce week-end dans la région. Ce sera moins le cas dans les autres massifs, où la douceur persiste.

La zone C ouvre le bal des vacances d'hiver ce samedi, et c'est donc sur les Alpes du Sud qu'il fallait miser pour les premiers vacanciers. Selon Météo-France, entre 10 et 15 cm de neige sont attendus ce week-end dès 1 500 mètres d'altitude, et jusqu'à 30 cm de poudreuse à partir de 2 000 mètres.

Les Pyrénées sont également concernés par cette perturbation, la neige devrait venir blanchir les cimes samedi à partir de 1 600 mètres d'altitude, mais de manière beaucoup moins abondante que dans les Alpes.

Une perturbation de courte durée

Pour les autres massifs (Jura, Massif Central, Vosges), les températures sont trop élevées pour que la neige tombe, laissant place surtout à la pluie pour ce premier week-end de vacances. Quelques flocons sont attendus dans le Massif Central dimanche, à partir de 1 700 mètres d'altitude, mais les stations de ce massif sont généralement de basse altitude, ce qui les empêchent d'être recouvertes d'un manteau blanc.

Si cette perturbation n'est que de courte durée (elle ne concerne que ce week-end), une baisse des températures plus significative est prévue en fin de semaine prochaine, et devrait permettre à la neige de se maintenir au sol à des altitudes plus basses.