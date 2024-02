Projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres : Greta Thunberg attendue dans le Tarn ce week-end

Ce week-end, une nouvelle mobilisation a lieu près de Castres contre le projet de construction de l'autoroute A69, reliant Castres à Toulouse, le chef lieu de l'Occitanie. Greta Thunberg devrait même participer au rassemblement.

Un an après le début des travaux, le projet d'autoroute A69 cristallise toujours autant les tensions. Une nouvelle mobilisation est d'ailleurs prévue ce week-end du 10 et 11 février, à proximité de Castres, contre cette infrastructure qui doit relier le chef lieu du Tarn à la capitale de l'Occitanie, Toulouse, sur 53 kilomètres. En revanche, vendredi, Michel Vilbois, préfet du Tarn, a annoncé avoir «pris un arrêté d'interdiction de manifestation et de rassemblement» samedi et dimanche à Saïx, dans le département.

L'égérie mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique Greta Thunberg devrait se joindre au rassemblement ce week-end, comme l'indique le collectif No Macadam : «Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une délégation nationale et internationale d'activistes pour le climat sera présente à La Cabanade de ce weekend. Nous confirmons ainsi la présence Greta Thunberg à nos côtés».

Depuis le lancement du projet et du chantier par le concessionnaire Atosca, de nombreuses mobilisations ont lieu à l'appel de plusieurs associations écologistes, comme les Soulèvements de la Terre, la Voie est Libre ou encore Extinction Rebellion. Les manifestations de ce week-end sont regroupées dans un programme appelé «la Cabanade contre l'A69».

La Crem'Arbre, dernier bois face au chantier destructeur de l'A69, tient malgré l'intervention violente des forces de l'ordre les 20-21 janvier.





Venez les 10-11 février, 5 jours avant la reprise des coupes, pour un week-end de lutte et de construction : La Cabanade contre l'A69 pic.twitter.com/WHDYLtWUQy — La Voie Est Libre (@LaVoieEstLibre_) January 31, 2024

À cette occasion, une invitation avait été envoyée à la jeune militante suédoise . Fin janvier, l'organisation des Soulèvements de la Terre indiquait à Centre Presse Aveyron que «rien [n'était] fait» et qu'une communication sera faite si sa présence était confirmée. La jeune femme de 21 ans a été libérée de ses ennuis judiciaires au Royaume-Uni, où un juge a abandonné les poursuites de trouble à l'ordre public qui pesait contre elle après une manifestation à Londres en octobre 2023.

Interdiction de mobilisation et affrontements

Cependant, face à l’appel d’un «événement majeur de mobilisation» des militants anti-A69, le préfet du Tarn a annoncé vendredi avoir «pris un arrêté d’interdiction de manifestation et de rassemblement» samedi et dimanche à Saïx.

Dans un communiqué, Michel Vilbois, préfet du département, souligne des «risques de troubles majeurs à l’ordre public» pour justifier sa décision. Mais, pour lancer leur mouvement, une centaine de militants étaient déjà présents sur place vendredi. Face à cet attroupement, les forces de l’ordre sont intervenues.

Sept camions de la gendarmerie et un véhicule de commandement, ainsi que des pompiers, se trouvaient à proximité de la parcelle boisée occupée par les opposants. La préfecture a par ailleurs indiqué que des «affrontements» avaient lieu sur place, sur la commune de Saïx.

Des élus de gauche mobilisés

Ce n'est pas la première fois que la mobilisation se tient à Saix. En avril et octobre 2023, les militants s'étaient aussi réunis dans cette ville du Tarn. Ces manifestations avaient d'ailleurs rassemblé plusieurs milliers de personnes, dont des élus de la gauche comme Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône, ou Anne Stambach-Terrenoir, député LFI de la Haute-Garonne.

Cette dernière a défendu l'abandon du projet d'autoroute A69, ce mercredi 7 février, dans un débat organisé en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. «Gagner quelques minutes pour tant de dégâts écologiques, sociaux et même démocratiques, c'est inacceptable aujourd'hui. Nous sommes la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et ce projet, il a tout faux sur les deux tableaux. Nous devrions unanimement demander son abandon».

Dans un point d'étape à La Dépêche, Martial Gerlinger, directeur du concessionnaire Atosca, en charge du chantier de l'A69, a soutenu que «le planning est tenu». La moitié des travaux serait ainsi terminée, alors que l'autoroute doit être mise en service à la fin d'année 2025.