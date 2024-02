Virement bancaire : voici les 2 nouveautés qui pourront vous concerner

Le virement instantané a de nombreuses qualités et séduit de plus en plus de monde, mais est également victime de fraudes. Ainsi, deux nouvelles mesures de sécurité vont être déployées au niveau européen.

Des virements plus sécurisés. Le Parlement européen a adopté ce mercredi 8 février deux mesures permettant d’apporter plus de sécurité aux virements bancaires, et en particulier les virements instantanés.

Tout d’abord, les banques devront désormais fournir à leurs clients un service de vérification de l’identité du destinataire. Cela permettra de vérifier automatiquement et gratuitement si le destinataire de l’IBAN est détenu par la bonne personne. Ce dispositif est déjà opérationnel dans certaines banques pour des opérations précises, et devrait se généraliser dans un délai de 18 mois.

Un montant maximal quotidien

Ensuite, les usagers pourront fixer un montant maximal par jour ou par opération pour les virements instantanés. Ce plafond pourra être modifié ou levé «à tout moment, sans difficultés et avec effet immédiat», détaille le texte.

Selon la Banque de France, ces derniers ne représentent qu’un peu plus de 6% de tous les virements effectués en France, mais ils devraient augmenter cette année. Le prix de ces virements, actuellement de 1 euro en moyenne, vont baisser et devenir gratuits d’ici à la fin 2024.

En effet, parmi les autres mesures adoptées par le Parlement européen, l'une d'entre elles stipule que les banques doivent aligner le prix des virements instantanés à celui des virements SEPA traditionnels. Ces derniers étant quasiment tous gratuits, les virements instantanés devraient trouver leur public.