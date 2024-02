Toulouse : un homme mis en examen après avoir tenté de brûler vive sa compagne

Un homme de 32 ans a été mis en examen après avoir aspergé sa compagne d’essence et avoir tenté de l'enflammer, a annoncé le parquet de Toulouse ce lundi 12 février.

Les faits se sont déroulés le 7 février dernier dans la commune de Saint-Jory, en Haute-Garonne. Alors qu’elle se trouvait avec son enfant, fruit d’une relation avec un précédent partenaire, une femme a été aspergée d’essence par son compagnon de 32 ans, qui a joué avec un briquet allumé devant elle.

L’homme a par la suite volé la voiture et la carte bancaire de la victime, qui s’est échappée avec son enfant.

Ce samedi 10 février et après plusieurs jours de recherche, l’homme de 32 ans a finalement été retrouvé par la police dans la ville de Perpignan, grâce au signalement du véhicule et à l’utilisation des données de géolocalisation de son téléphone, avant d’être mis en examen et placé en détention provisoire.

Un homme déjà condamné à 10 ans de prison

Les enquêteurs doivent encore «éclaircir les faits avec précision», a précisé le parquet, selon qui «il semble» que le suspect «reprochait à la victime d'avoir évoqué des violences conjugales de sa part» auprès d'un tiers.

D’après le parquet, l’individu était connu défavorablement des services de police pour avoir déjà été condamné à une peine de 10 ans de prison par le passé.